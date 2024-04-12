Усилиями республиканцев помощь "От Байдена" с августа 2023-го к сегодняшнему дню до сих пор заморожена

В США администрация Байдена так хотела помощь Украине, что даже и представить не могла, что очень скоро в этом направлении что-то может пойти не так. И действительно, «плана Б», объясняющего как можно взаимодействовать с украинской армией, если не получится «выписать ей чек» военной поддержки на $60 млрд, никто в Вашингтоне и не предусмотрел. Такой информацией располагает Bloomberg, имея приватную беседу с рядом американских чиновников.

Как заявили собеседники издания, лишь те деньги, которые были в «пакете Байдена» отведены для помощи ВСУ, являются той самой помощью. Но их использование невозможно, пока сделку не одобрит нижняя палата американского парламента – Конгресс.

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Источник фото: Коммерсант





Причем беспокойство советников Байдена, как и самого хозяина Белого дома, теперь вызывают не только упорно сопротивляющиеся республиканцы, но и европейские партнеры. А ведь российская армия ни капельки не дремлет, желая в самом ближайшем времени продемонстрировать свою ударную мощь на одном из операционных направлений, когда тем временем в большой суматохе ВСУ копают многокилометровые окопы и траншеи, интегрируя в них бетонные конструкции для сдерживания ВС РФ.

Как заявил неназванный в интервью американский чиновник, ЕС без промедления нужно задействовать замороженные активы Москвы для помощи Киеву. Иначе очень скоро будет слишком поздно. Кроме того, Европа должна поделиться своими системами ЗРК «Patriot», которые точно имеются на вооружении ряда европейских государств. Но желающих отправить зенитную систему, стоящую $1 млрд, среди соседей Украины по континенту, пока нет.