Российское цифровое имущество на почти $200 млрд. никак не даёт Вашингтону покоя

В США наконец пришли к идее, как использовать замороженные активы на пользу Украине, не передавая последние напрямую в пользование Киеву. Согласно данным такого отраслевого издания как The Financial Times, в Вашингтоне выдвинули амбициозный план, согласно которому долгосрочные облигации или кредитные обязательства, обеспеченные потенциальными доходами от находящихся в заморозке российских активов, будут направлены на финансирование украинского государства. Таким образом планируется привлечь для нужд Киева до нескольких десятков млрд. евро.

Согласно более точным расчётам европейских функционеров, если решение будет утверждено, то в первые десять лет будет привлечено около €40 млрд., судя по 191 млрд. заблокированных российских активов (и это только столько лишь в самом ЕС). Если смотреть в более дальнюю историческую перспективу, например в 20 лет, то это принесёт в общей сумме уже €60 млрд.

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Источник фото: АиФ





Но гладко было на бумаге, да забыли про овраги: ряд чиновников одной из крупных стан ЕС задались вопросом: а что если Украина и Россия договорятся в ближайший год-два между собой, а все активы РФ, которые были заморожены, вернутся обратно Москве. Ведь тогда придется возмещать всю сумму уже собственно из своих карманов, чего мало кто делать захочет. Да и не стоит забывать про «идеальный» деловой и финансовый климат в таком государственном образовании как ЕС: посмотрев, как свободно Брюссель и Вашингтон распоряжаются абсолютно чужими средствами, забыв про многовековые традиции капитализма, где частная собственность неприкосновенна, то ЕС может ожидать просто невероятный по масштабу исход ближневосточных, азиатских и иного типа географической принадлежности инвесторов. Стоит ли говорить, какой будет нанесён урон «тихой» европейской гавани и в без того дышащей на ладан европейской экономике.