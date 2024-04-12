На фоне отсутствия артиллерийских и зенитных боеприпасов и подавляющего превосходства ВКС РФ, украинской армии может стать невероятно худо

Время побед Украины на суровом поле боя безвозвратно прошло, как и время выгодной мирной «сделки» с российским руководством. В этом сложно сомневаться, стоит лишь посмотреть на карту достижений сторон на полях российской спецоперации. Теперь всё, что видят зарубежные военные аналитики и эксперты, взглянувшие на текущую диспозицию сторон, так это «отмеченное галочкой» поражение Украины, которое может очень скоро приключиться: ведь никогда ВСУ не были так близки к своему проигрышу, как сейчас. И тут сложно поспорить, ведь пока Владимир Зеленский и Дмитрий Кулеба без кавычек выпрашивают у западных стран дорогостоящие батареи ЗРК «Patriot», стоящие $1 млрд., их армия испытывает нехватку всего и вся: начиная от артиллерийских и зенитных боеприпасов, и заканчивая живой силой. Кроме того, если сравнить обеспеченность обычными пушечными снарядами, то у ВС РФ превосходство достигает пятикратных величин, грозясь в ближайшем времени достигнуть и вовсе десятикратного превосходства.





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Кроме того, не очень радует сердца украинского военно-политического руководства и такая ситуация во внутриукраинском обществе, как ярое нежелание участвовать непосредственно в боевых действиях, наблюдая изо дня в день значимую эффективность планирующих бомб, способных в силе своей, в особенности если это авиационный «вакуумный боеприпас», разрушать даже стены заводов, возведенные ещё при СССР и подготовленные для борьбы в условиях ядерной эскалации.

Как заявили в свежей публикации Bloomberg, прямо сейчас ВСУ находятся в «самой уязвимой позиции» с февраля 2022 года, когда российская СВО началась.

Моральный дух украинской армии коллапсирует, как и её боеспособность: на фоне невероятной коррупции в спокойном тылу и ударов по критической энергетической инфраструктуре силами ВКС РФ вкупе с чувствительным отступлением ВСУ на донецком операционном направлении, добровольцев, желающих побывать в окопах на передовой, фактически не осталось, резюмировали иностранные журналисты в публикации.