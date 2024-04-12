История учит, что ничему не учит. Особенно Польшу, "пережившую" три своих раздела

Желание занять не просто лидирующие позиции в области армейского строительства в Европе, а попросту стать самой мощной страной, опередив при этом в ЕС таких армейских «гигантов», как современные Франция Макрона и Германия Шольца, Польша делает серьёзную заявку на военное лидерство в Европейском Союзе, непрестанно обновляя склады оборонного ведомства, расширяя количество ударных самолётов, вертолётов, ракет и танков. Мировая общественность несказанно удивится, узнав, что официальная Варшава расходует на свою оборонную сферу больше, чем такой милитарист как США. Так 4 польских процента ВВП, расходуемых на нужды своих вооруженных сил, куда выше, чем у остальных членов НАТО, включая Вашингтон. Об этом решила оповестить Kronen Zeitung.

В свежей публикации газеты особый акцент ставится на том, что Польша видит себя в роли идеала для подражания. Анджей Дуда, как лидер польского государства, публично воззвал к партнерам по североатлантическому альянсу и предложил тратить 3% от своего ВВП на «оборонные нужды».

реклама

И уже американские военные аналитики подтверждают, что трижды разделенная в разные исторические эпохи Польша видит себя тем самым столпом европейской безопасности, причем столпом стратегического уровня. Но для ЕС здесь мало радости: Варшава хочет развивать не европейский ВПК, а закупая в массе своей оружие у американцев, «раскочегаривать» оборонку, аффилированную с Пентагоном.





Источник фото: bmpd.livejournal.com





Известно, что в рамках иностранных военных продаж от правительства США, известной как FMS, Польша получила одобрение на продажу 821 комплектов новейшей ракеты JASSM, способной пролететь 900 км. В итоге в польских арсеналах будет ракет больше, чем у Германии и Франции. В настоящий момент польские ВВС имеют в своем составе как F-16, так и F-35. Причем имеются и версии вертолетов Apache в самой свежей ревизии.

Вместе с тем нетрудно «загуглить», что в случае гипотетического конфликта со «страной-бензоколонкой», как презрительно на Западе называют Россию, последняя имеет доктрину, согласно которой никто «в размен» с блоком НАТО вступать не планирует. Будет «всего лишь» нанесение превентивного ядерного удара, в том числе в заокеанские дали. Знает ли ещё Варшава, что подлётное время таких распространенных ракет как Х-55\555 с ядерной БЧ на территорию Польши, куда меньше чем 2 часа. Поэтому ключевой вопрос, пригодятся ли условные Абрамсы после прилёта куда более мощных «Авангардов» и «Ярсов», вопрос куда более риторический.