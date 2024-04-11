Теперь вся надежда на западных партнёров с их "бесплатными" электрогенераторами

Украинская энергетика трещит по швам. В этом легко убедиться, лишь послушав чиновника из администрации украинского президента Алексея Кулебу. Согласно словам заместителя руководителя офиса украинского главы государства, самая трудная ситуация по направлению энергетики царит не где-нибудь, а именно в Харьковской области. В приграничной с российской Белгородчиной области многие из энергогенерирующих и энергораспределяющих объектов находятся в состоянии полного или скорого коллапса, о чем Кулеба уведомил украинскую общественность в личном ТГ-канале.





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Источник фото: Редпост





Согласно его данным, на территории Харьковщины прозвучало несколько мощных детонаций, после чего сразу же электричества лишились не менее 200 тыс. потребителей и это далеко не предел в ближайшей временной перспективе. Аналогичная, считай что аховая ситуация, сложилась и для харьковского метро – теперь возведенный ещё советскими строителями метрополитен функционирует не в качестве крупнейшего перевозчика, а в качестве простого и надёжного укрытия.

Немногим ранее в сети появилась информация о новом массированном ударе по фабрикам и заводам самого Харькова и ряду энергообъектов. Последние служат не только как поставщики мирной электроэнергии в дома и квартиры харьковчан, но и как источник энергии для сугубо военного производства, которого в технологическом оплоте Украины очень много. Особо отмечено, что удару подверглась ТЭЦ-3. Об этом доложили местные жители.