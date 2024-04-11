Поломка с данными энергообъектами "приключилась" из-за столкновения внутреннего оборудования с ВС РФ

Энергохолдинг ДТЭК заявил, что две украинских электростанции подверглись серьёзному испытанию в лице ракетных атак ВС РФ. И хотя с момента утренней атаки от 11 апреля прошло уже несколько часов, а масштабы урона только-только подсчитываются и уточняются, уже с большей уверенностью можно заявить, что на текущий момент повреждения носят существенный характер. Соответствующая запись о «выходе из чата» ряда украинских теплоэлектростанций появилось на официальном ТГ-канале этой частной компании. Согласно срочному заявлению, что ТЭЦ лишились важного оборудования из-за ударов ВС РФ сегодняшним утром.





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И следуя скрывающей политике офиса украинского президента Владимира Зеленского, в подчинённой самому богатому олигарху восточноевропейской республики Ринату Ахметову, в фирме ДТЭК отказались озвучивать, в каком конкретно регионе или населённом пункте были атакованы объекты энергоструктуры украинского государства. Вместе с тем целями, по которым был нанесён ряд ударов, были обозначены Ивано-Франковская, Львовская, Харьковская, Одесская области, а так же города областного подчинения Запорожье, Кривой Рог и Николаев с пригородами.

Достоверно известно, что в Харькове оказалась повреждена ТЭЦ-3, но пока неизвестно в какой степени был нанесен ущерб.