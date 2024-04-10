Сложно представить, чем антивирусная программа угрожает США

Вашингтонская администрация очень плотно прорабатывает идею о полном запрете программного обеспечения, предоставленного «Лабораторией Касперского», которое используют или собираются использовать американские фирмы и отдельные граждане. Кабинету Джо Байдена не нравится, что в США в надежде защититься от всяческих вредоносных программных продуктов, используют наряду с местными разработками и российские идеи, реализованные в виде закрытого программного кода.

Информацию об этом озвучил известный ТВ-канал CNN, имея достоверные источники среди высокопоставленных американских чиновников Вашингтона.

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Источник фото: 3DNews

Что интересно, подобный потенциальный шаг объясняется гипотетической угрозой «национальной безопасности» североамериканскому государственному образованию. Причем до появления соответствующего запретительного приказа осталось ждать совсем недолго – по самым «оптимистичным» прогнозам софт с лейблом «Лаборатория Касперского» на территории США будет запрещен уже в текущем апреле.

С одной стороны, советники Байдена могут «запретить» использование антивируса и остальных решений Касперского, но если соответствующий приказ коснется и частных фирм и обычных граждан, то это было бы воистину «беспрецедентным решением». Ведь Америка позиционирует себя как самой свободной страной мира, в особенности если это касается экономической деятельности. А тут такое.

Согласно первым сведением, издать запретительный рестрикт может министерство торговли США.