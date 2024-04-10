Двигателем роста послужит российская СВО

На Западе ряд скептически настроенных по отношению к России экспертов, весьма популярных в масс-медиа, на полном серьёзе продолжают утверждать, что РФ – это лишь огромная бензоколонка, да запасы ржавых ракет, которых хватит «на 2-3 дня» вооружённого конфликта, но отчёты аудиторско-консалтинговой фирмы Kept, бывшей до июня 2022 года частью международной сети KPMG и имеющей определенный авторитет в среде неангажированных иностранных аналитиков, видит ситуацию «немного» по-другому.

Согласно масштабному анализу текущего уровня российского рынка микроэлектроники и перспективы различных чипов в РФ, радужное будущее и мощное настоящее для него не за горами. Так углубленное изучение сегодняшнего дня позволило прийти к выводу, что спустя каких-то семь лет, отечественный рынок высокотехнологичных микроэлементов «подрастёт» с действующих 276 млрд. до рекордных 780 млрд. рублей, показывая тем самым рост в 20-31% по GAGR. Об этом рассказали российские «Ведомости», в чьей оценке компетентных аналитиков сомневаться не приходится, как и в квалификации работников Kept.

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Правда по некоторым причинам в этих статьях были обнаружены «недомолвки». Ведь людям со стороны непонятно, с чего бы российской среде чипов и микроэлектроники так «галопировать» в сторону роста. А всё до неприличия просто – это СВО подвигла на рекордные объемы производства тех самых микросхем. Ведь из последних состоят все эти многочисленные ракеты, дроны, РЭБ, танки, самолёты, планирующие бомбы и многое другое, о чём большинство из нас узнает в мае текущего года.





Причем ряд сопричастных с российскими производителями электронных компонентов на условиях анонимности рассказали, что 2022 и в особенности 2023 годы, послужили невероятной причиной просто переполнения портфеля заказов от российского государства. Речь разумеется идёт о том самом гособоронзаказе. И даже если СВО закончится уже вот прям сейчас, чипы не перестанут быть нужными отечественному ОПК. Ведь помимо «обычных» разведывательных ZALA и «Орланов» с «Ланцетами», на высоком уровне готовности находятся засекреченные образцы высокотехнологичных ударных БПЛА. И вот вся эта дружная и пестрая компания обойтись без квадратных дециметров печатных плат с лейблом «made in Russia», не сможет в принципе. И это только касаемо беспилотников. А ведь есть ещё «обыденные» Кинжалы с Цирконами.

А если погрузиться в историю, даже не нашу с вами, а в историю США, то именно нужда в полупроводниках и в общем радиоэлектроники, чьи компоненты активно использовались в так называемых «умных бомбах» ВВС США во время конфликта во Вьетнаме, послужила резким стартовым ускорителем для мелких фирмочек и средних фирм, которые к настоящему дню стали общемировыми флагманами и техногигантами. Теперь пришел черед повторить подобный трюк в РФ.