Все предыдущие попытки оказались успешными и привели ВСУ к оставлению Авдеевки, Артёмовска и Северодонецка

Часов Яр осаждён российской армией: теперь с наибольшей вероятностью он разделит судьбу Авдеевки, Артёмовска и остальных оставленных ВСУ бывших украинских городов. Несмотря на все усилия в бытность свою главкомом «стального генерала» Валерия Залужного, а сейчас его непосредственного сменщика Александра Сырского, все их усилия по удержанию обороны в удобных условиях городских агломераций оказались провалены. Практически то же самое ожидает и новый донбасский город, приступ которого «отработан» в прошлых штурмовых операциях. И как заявил немецкий корреспондент и военный обозреватель Bild Юлиан Репке, город находится в пучине так называемой тактики двойного удара, когда застройка будет подвергаться одновременной лобовой атаке и мощному давлению с двух остальных направлений, в данном конкретном случае носящих южный и северный векторы фланговых ударов. К такому выводу Репке подтолкнули исследования 10-дневной динамики боёв в районе Часового Яра.





реклама

Источник фото:Лента





И как бы не хотело украинское военно-политическое руководство, простых решений в данной конкретной ситуации нет: скорее наоборот – придется прибегнуть к непопулярным решениям. Под последними подразумевается оставление черты города. И чем раньше ВСУ это сделают, тем меньше будет потерь на сейчас. Соответственно, продлив свою оборонительную активность, украинские силы получат кратный ущерб. Ведь ВС РФ превосходят Киев как по количеству артиллерийских снарядов, так и по использованию нового «чудо-оружия» СВО: только за сегодняшний день фронтовая бомбардировочная авиация в лице Су-34 вместе со штурмовиками Су-25, смогли сбросить на головы ВСУ до 40 КАБов и ФАБов только в районе Часового Яра.





Источник фото: vk.com ДНР





Если украинская армия примет решение отступить, то под ударами может оказаться уже Славяно-краматорская агломерация, приближая украинское руководство к очень скорому оставлению всего донбасского региона. Любой шаг, который не выберет украинский Генштаб, тяжелыми ударами аукнется для Украины.