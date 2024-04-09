ВСУ не позавидуешь – недостаток личной силы, боеприпасов и зенитных систем делает их прибывание даже в городской застройке трудным до крайностей

К настоящему часу подтверждается, что ВС РФ смелым и умелым натиском заставили отойти на запасные позиции остатки украинского гарнизона села Первомайское. Само поселение находится севернее населенного пункта Пески.

Согласно уточненным данным, ВСУ до последнего старались зацепиться за западные оконечности Первомайского, расходуя тем самым драгоценную бронетанковую группировку и вынуждая обороняться уставший личный состав: демобилизация, обещанная текущим лидером Украины Владимиром Зеленским, так и не состоялась, да и кроме как популистской мерой, такие заявления и не назвать – 80 тыс. опытных солдат в здравом уме никто не отправит по домам, когда положение ВСУ на многих операционных направлениях оставляет желать лучшего. А тем временем российские военкоры сообщают, что в самом селе и на его окраинах обнаружены большие остатки танков, существенная часть из которых передана Варшавой.

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Отечественные военные эксперты и аналитики оценили важность освобождения Первомайского, подтвердив, что населённый пункт находится на возвышенности с примыкающими высотами. Это даст повышенный огневой контроль над расположенным рядом Нетайлово, где вынуждены были укрыться украинские солдаты и офицеры, ушедшие из освобожденного села. Помимо Нетайлово, частично контролируется с местных высот и Карловка. Поэтому со 100% вероятностью можно утверждать, что оборона для ВСУ в этих поселениях точно не будет легкой – постоянное наблюдение и точные от этого удары российской артиллерии, имеющей превосходство как по количеству боеприпасов, так и по числу образцов вооружения, делает пребывание украинских военнослужащих по соседству с Первомайским объективно сложным.





Источник фото: Военное обозрение

Так же аналитики предположили, что Нетайлово не станет долговременным форпостом для украинского гарнизона, единственный вариант, который не особенно понравится главкому Сырскому, но который всё равно придется выбрать – это отход остатков ВСУ за местную речушку Волчья. Но оттягивая такой оперативный шаг, украинской армии на этом берегу Волчьей придётся нести существенные потери.