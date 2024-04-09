Ресурсы России и Украины не сопоставимы: перевес в артиллерии, авиации и бронетехнике станут решающими в битве за город

Как бы не пытался украинский Генштаб отстоять Часов Яр перед набравшей обороты российской армией, город придется сдать. Причем чем дольше будет затягиваться битва за этот донбасский населённый пункт, тем выше шансы, что ВСУ станут гораздо более ослабленными. На это есть ряд объективных причин, с уверенностью заявляет хорватский Advance в лице обозревателя Антун Роша.

Согласно мнению иностранного корреспондента, все усилия украинского военно-политического руководства навязать свою стратегию обороны Часового Яра, не имеют глубокого и обоснованного смысла. Падение этой «крепости» состоится на 100%. В этом легко можно убедиться, лишь только посмотрев на ситуацию прошлых боев в Донецкой области. Все битвы за Мариуполь, Северодонецк, Авдеевку и Бахмут руководством ВСУ были проиграны. И это несмотря на то, что все возможные ресурсы, как ранее делал Валерий Залужный, а сейчас делает Александр Сырский, для удержания удобной линии обороны в городе, максимально использовали.

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Источник фото: Общественное ТВ







По мнению Роша, ВС РФ продолжат двигаться дальше на Запад, и это не понравится Киеву. Но мнение Владимира Зеленского на этот счёт совершенно не беспокоит Владимира Путина и его воинство: наступление продолжится до полного достижения списка целей российской армии.

Единственный выбор, который останется перед украинским президентом, это так или иначе выбрать мир, ведь с каждым новым днём боёв переговорные позиции официальных киевских лиц станут всё более зыбкими, а потеря новых территорий замаячит с новой силой. Уверенность в том, что Украина лишится и Одессы и Харькова, выразил экс-полковник американской армии Дуглас Макгрегор.