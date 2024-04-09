Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Advance: Часов Яр будет российским, а ВСУ получат очередное поражение
Ресурсы России и Украины не сопоставимы: перевес в артиллерии, авиации и бронетехнике станут решающими в битве за город

реклама

   Как бы не пытался украинский Генштаб отстоять Часов Яр перед набравшей обороты российской армией, город придется сдать. Причем чем дольше будет затягиваться битва за этот донбасский населённый пункт, тем выше шансы, что ВСУ станут гораздо более ослабленными. На это есть ряд объективных причин, с уверенностью заявляет хорватский Advance в лице обозревателя Антун Роша.

   Согласно мнению иностранного корреспондента, все усилия украинского военно-политического руководства навязать свою стратегию обороны Часового Яра, не имеют глубокого и обоснованного смысла. Падение этой «крепости» состоится на 100%. В этом легко можно убедиться, лишь только посмотрев на ситуацию прошлых боев в Донецкой области. Все битвы за Мариуполь, Северодонецк, Авдеевку и Бахмут руководством ВСУ были проиграны. И это несмотря на то, что все возможные ресурсы, как ранее делал Валерий Залужный, а сейчас делает Александр Сырский, для удержания удобной линии обороны в городе, максимально использовали.

реклама


Источник фото: Общественное ТВ


   По мнению Роша, ВС РФ продолжат двигаться дальше на Запад, и это не понравится Киеву. Но мнение Владимира Зеленского на этот счёт совершенно не беспокоит Владимира Путина и его воинство: наступление продолжится до полного достижения списка целей российской армии.

   Единственный выбор, который останется перед украинским президентом, это так или иначе выбрать мир, ведь с каждым новым днём боёв переговорные позиции официальных киевских лиц станут всё более зыбкими, а потеря новых территорий замаячит с новой силой. Уверенность в том, что Украина лишится и Одессы и Харькова, выразил экс-полковник американской армии Дуглас Макгрегор.

#инопресса
Источник: advance.hr
+
Написать комментарий (0)
Запад готовит план Б на случай поражения Украины и готов вмешаться в дела Молдавии
NYT: На июльском саммите не будут обсуждать членство Украины в НАТО
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Зеленский запросил у Запада 25 систем ЗРК "Patriot" общей стоимостью в $200 млрд
8
Результаты разработки гиперзвукового оружия используются в железнодорожной сети Китая
4
БМПТ "Терминатор" на СВО испытала снаряды с управляемым подрывом для борьбы с дронами
1
Новые iPad Pro, iPad Air и новые аксессуары появятся во второй неделе мая
+
Российский танк покрыли "бронекоконом", сделав его похожим на танк эпохи Первой мировой
+
Ростех наладил производство пороха из древесной целлюлозы и перестал зависеть от зарубежных поставок
2
Обзорщик заказал китайские наушники со встроенным дисплеем, созданные согласно патенту Apple
3
В МАГАТЭ признали атаку Запорожской атомной электростанции
2
Военно-морской флот Китая становится крупнейшим на планете
4
46 смартфонов Xiaomi не получат новую ОС и завершат свой жизненный цикл в 2024 году
1
Космические силы США приступили к финансированию разработки космических заправщиков
+
"Арктик СПГ-2" лишится одной линии
+
В сети появились характеристики процессоров AMD на архитектуре Zen 5
1
Официально объявлена ​​дата запуска и дизайн смартфона Oppo A3 Pro
+
Греция готовится продать 108 устаревших истребителей, часть могут передать Украине
1
В Корее геймеры массово возвращают процессоры Intel Core i9 13-го и 14-го поколения
15
MediaTek выпускает первый в мире мобильный 3-нм процессор
3
Google экспериментирует с нижней панелью в своих приложениях
1
Безопасный для человека дальний ультрафиолет снижает концентрацию любых вирусов на 99,8%
4
Nature: Физик фальсифицировал данные для исследования сверхпроводников
1

Популярные статьи

8 видеокарт от AMD, которые предлагают больше FPS за меньшую цену, чем модели от Nvidia
104
Быстрая и надежная сборка игрового компьютера на AMD — экономим с умом в погоне за FPS
21
Что на самом деле происходит с ценами на видеокарты в магазинах РФ, и почему паниковать не стоит
58
"Стальная хватка" и "Под прикрытием" - обзор двух фильмов
2
Итоги гоночного уик-энда 6-7 апреля
+
Разбор и ремонт кулера для ПК Iceberg Thermal IceGALE Xtra 120mm методом проб и ошибок
31
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
56
Минфин США пригрозил бизнесу и банкам Китая последствиями за поддержу ВПК России
14
Для сдерживания ВМС Китая Тайвань построит 200 безэкипажных катеров длиной 10 метров и весом 4 тонны
7
Стоит ли экономить при покупке видеокарты и процессора, и почему важна каждая незначительная деталь
20

Сейчас обсуждают

Ivan Mikhailov
18:19
Ждалкер 2 и Смута братья на век!
Компания Fplus обещает профинансировать портирование игр на российскую ОС «Аврора»
Илюха Бугай
18:19
Ждём 15900KS + RTX 5090
Intel выпустила первые процессоры Core Ultra для сокета LGA-1851
Red Red
18:18
так про то и разговор что ты геймодрочер, и в процессорных вычислениях нихера не понимаешь, как и в мониторах.... тут недавно 4 дня гена с чебурашкой тоже на топ бомбило, а выяслилось потом что у нег...
18 красивых и захватывающих новых игр на ПК, которые я собираюсь пройти в 2024 году
Легенда
18:16
Да что ты мне свои бенчмарки показываешь, чувак я в бенчмарке не играю, я в игры играю. Ещё один синдромом ДЦП бенчмарки показывает...
18 красивых и захватывающих новых игр на ПК, которые я собираюсь пройти в 2024 году
Red Red
18:16
еще раз для человека без высшего образования это твой проц https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=AMD+Ryzen+7+5700X3D&id=5884 что здесь топ? вот тебе бюджетный из 7 серии https://www.cpubenchmark....
18 красивых и захватывающих новых игр на ПК, которые я собираюсь пройти в 2024 году
Легенда
18:15
Это у тебя чмошный, который ты даже бедолага не можешь похвастаться, потому что там полное дно. А у меня топ из топов
18 красивых и захватывающих новых игр на ПК, которые я собираюсь пройти в 2024 году
beltar
18:14
Age of Wonders 4 невозможно пройти, т. к. это игра, где сюжетки почти нет, она про генерацию карт, но Зайстакс не в курсе, сколько занимает прохождение Baldur's Gate 3 я боюсь даже представить, видимо...
18 красивых и захватывающих новых игр на ПК, которые я собираюсь пройти в 2024 году
Mallory
18:14
То что он стал бы добывать молоко у самок я даже не рассматриваю. Все что делает чимбал напоминает картинку "тимуровцы добывают кумыс".
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
Легенда
18:14
Конечно знаю, Я сейчас с ним общаюсь и у него ещё какой-то тупорылый никнейм под названием: red red
18 красивых и захватывающих новых игр на ПК, которые я собираюсь пройти в 2024 году
Red Red
18:14
шеша но это же ты показал всем этот чмошный системник....Сам...
18 красивых и захватывающих новых игр на ПК, которые я собираюсь пройти в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем