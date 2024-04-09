Новый дрон показывает высокую результативность, аналогичную знаменитым "ветеранам" в лице Орлан-10\30 и ZALA

Разведывательное БПЛА-строение РФ перешагнуло очередную планку достижений и доказало лишний раз, что производственные и творческие мощности отечественного ОПК продолжают наращивать объемы и развиваться в ассортиментном разнообразии.

Речь идёт о беспилотнике-разведчике СКАТ 350 М, демонстрирующим высокий уровень угрозы для прифонтовых объектов ВСУ, даже тех, которые тщательно замаскированы. От всевидящего ока цифровых гаджетов парящего высоко в небе летательного аппарата практически невозможно скрыться. Так и случилось.

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Источник фото: Ростех

Согласно представленной информации от ТГ-канала «Калашников» и подтверждающей видеозаписи, на земле находились САУ принадлежности украинской армии в соответствующей маскировке, железнодорожный состав и машины, решившие получить порцию топлива.

Как оказалось, именно здесь находился спрятанный склад ГСМ. После чего спецназ Росгвардии передал координаты сугубо военного объекта в штаб. Последний точные данные оперативно направил дежурному отряду ВКС РФ, который и завершил функционирование топливозаправочной станции прилётом точного авиационного боеприпаса.



