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Российский ОПК стал настоящей кладовой хороших новостей. Появились сведения, что специалисты «Ростеха» смогли освоить технологию создания пороха из целлюлозы льняного и древесного происхождения, коих, как ресурса, в РФ чрезвычайно много. О новых достижениях на ниве военного назначения рассказал чиновник госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев. Так управляющий поделился новостью, согласно которой кадры компании смогли в ходе научных изысканий сделать выбор в пользу отечественных вариантов, призванных исключить из производства зарубежный хлопок. Как выяснилось в ходе долгих экспериментов, хлопок отлично заменяется при помощи отечественных древесных и льняных компонентов. И конечный продукт в виде пороха, ничем не хуже, чем сделанный из классического сырья.
И уже комментируя новые достижения, Оздоев подтвердил, что запасов древесной компоненты для изготовления пороха на территории РФ с избытком. И согласно предварительным расчётам, доля пороха, созданного на основе российского сырья, будет эквивалентна 70%.
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Вместе с тем иностранные масс-медиа заверили свою читательскую аудиторию, что в ближайшей перспективе на планете Земля начнётся дефицит пороха. После чего, очень легко предположить, что его цена резко подскочит вверх.
Так же хочется прокомментировать, что разговоры о переходе на отечественные компоненты, необходимые для выпуска различных порохов, велись на протяжении десятилетий. Но кроме голых слов и многочисленных учёных диссертаций, зарегистрированных патентов и удачных лабораторных опытов, ничего «физически» ощутимого не делалось. Именно СВО подвигла на «переворот»: теперь порох на новых видах сырья производится в промышленных масштабах.