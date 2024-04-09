Порох, изготовленный полностью из отечественных компонентов, ничем не хуже, чем из традиционно зарубежного сырья хлопкового происхождения

Российский ОПК стал настоящей кладовой хороших новостей. Появились сведения, что специалисты «Ростеха» смогли освоить технологию создания пороха из целлюлозы льняного и древесного происхождения, коих, как ресурса, в РФ чрезвычайно много. О новых достижениях на ниве военного назначения рассказал чиновник госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев. Так управляющий поделился новостью, согласно которой кадры компании смогли в ходе научных изысканий сделать выбор в пользу отечественных вариантов, призванных исключить из производства зарубежный хлопок. Как выяснилось в ходе долгих экспериментов, хлопок отлично заменяется при помощи отечественных древесных и льняных компонентов. И конечный продукт в виде пороха, ничем не хуже, чем сделанный из классического сырья.

И уже комментируя новые достижения, Оздоев подтвердил, что запасов древесной компоненты для изготовления пороха на территории РФ с избытком. И согласно предварительным расчётам, доля пороха, созданного на основе российского сырья, будет эквивалентна 70%.

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Вместе с тем иностранные масс-медиа заверили свою читательскую аудиторию, что в ближайшей перспективе на планете Земля начнётся дефицит пороха. После чего, очень легко предположить, что его цена резко подскочит вверх.

Так же хочется прокомментировать, что разговоры о переходе на отечественные компоненты, необходимые для выпуска различных порохов, велись на протяжении десятилетий. Но кроме голых слов и многочисленных учёных диссертаций, зарегистрированных патентов и удачных лабораторных опытов, ничего «физически» ощутимого не делалось. Именно СВО подвигла на «переворот»: теперь порох на новых видах сырья производится в промышленных масштабах.