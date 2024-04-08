Последнюю оснастили модулем наведения, кратно повышающим точность попадания

Массовое производство крупногабаритной бомбы ФАБ-3000, по полному праву относящейся к классу «супербомб», должно насторожить иностранных союзников, помогающих Киеву сдержать российский натиск, так и собственно украинских генералов, ведущих отчаянные попытки задержаться в ряде городов и населённых пунктов Донецкого региона, будучи неспособными бороться с воздушной угрозой. Причем эта угроза самого настоящего критического уровня, о чем не дают забыть сотни каждодневных боевых вылетов российской фронтовой авиации, атакующей многочисленные склады, скопления живой силы и бронетехники рядом с передовой.

Как стало известно китайским журналистам с Национального радио Китая, для ФАБ-3000 разработан модуль наведения, повышающий угрозу для наземного персонала ВСУ. Но и без него так называемая «супербомба» при появлении на ЛБС позволит превратить каждодневное нахождение украинских войск рядом с русскими окопами и блиндажами в игру с судьбой: и всё это по той простой причине, что на текущем уровне противостояния с ВС РФ украинская армия не имеет средств ПВО для перехвата ФАБ-3000. Поэтому единственное, что остаётся простому украинскому солдату, так это молиться и рыть глубокие окопы в желании быть подальше от земной поверхности, когда над ней сработает мощная боевая часть трёхтонного авиационного боеприпаса.

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Как считают китайские работники прессы, ФАБ-3000 есть современное понятие реинкарнации того самого «судного дня», о котором так часто пишут в милитари-изданиях. Поэтому весьма вероятно, единственное, что может ждать украинскую оборону, так это смещение её на запасные позиции в западном направлении, ведь без многочисленных истребителей и точного такого же огромного сонма ЗРК «Patriot», сдержать удары одних из самых крупнокалиберных авиабомб в арсеналах ВКС РФ не получится. В CNR напомнили, что при помощи ФАБ-3000 весной 2022 года украинскую армию заставили оставить многометровые подземелья «Азовстали» и принудили к сдаче в плен.