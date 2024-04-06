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NYT: На июльском саммите не будут обсуждать членство Украины в НАТО
Красиво обещать – ещё не значит сделать.

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   Летний месяц июль, наступления которого с большим нетерпением ожидают в Киеве, дабы лидеры государств-членов НАТО объявили о потенциальном приглашении Украины стать полноправным участником военно-политического альянса, станет на самом деле главной воронкой, аккумулирующей лишь разочарования и горечь отказа. Как оказалось, члены Североатлантического альянса никаких приглашений и не собираются раздавать, тем более гипотетическое членство Украины для Брюсселя, как штаб-квартиры НАТО, очень проблемное. Об этом новый материал The New York Times.


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Источник фото: гугл


    Согласно свежей публикации, даже несмотря на круглую дату, выраженную в 75-летнем юбилее со дня образования НАТО, украинское государство никто не ждёт в дружную семью геополитического блока. Причем причина до неприличия банальна – зачем в составе объединения страна, которая своим участием может разрушить единство членов в трактовке знаменитого пункта о коллективной безопасности. Тем более государство, против которого Украина хочет выступить, это Россия – владелец самого большого ядерного арсенала на планете Земля. В добавок с самыми современными ракетными носителями.

   И что будет самым удивительным для Киева, против членства Украины выступают все те же государства, что были против и ранее: это Германия и США.

#инопресса
Источник: nytimes.com
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