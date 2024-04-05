Со 134-килограмовым боеприпасом для самоходки 2С4 "Тюльпан" шутки плохи

С каждым новым днём появляется всё больше фото- и видеосвидетельств активного участия в российской спецоперации на Украине тяжелого вооружения. Например 240-мм самоходных минометов 2С4, способных выстреливать как «обычными» минами весом свыше 100 кг, так и спецверсиями, заметно увеличивающими как дальность, так и точность отстреливаемых боеприпасов. Видео боевой работы опубликовал ТГ-канал «Осведомитель».

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Источник фото: РИА Новости





Речь идёт о вариантах с активно-реактивными двигателями, известными под общим наименованием как 3Ф2 и 3ВФ4 «Смельчак». Именно последний в сегодняшнем противостоянии разрушил украинскую танковую переправу. «Смельчак» способен преодолеть практически 10 километров воздушного пространства, а 3Ф2 «Нерпа» около 20 км благодаря донному газогенератору.





Колейный мост ещё цел. Источник фото: ТГ-канал "Осведомитель"







Что интересно, 3ВФ4 хотя летит на расстояние, в 2 меньшее чем «Нерпа», его пониженная дальность с лихвой компенсируется точностью. На 134 кг общего веса приходится как минимум 40 кг взрывчатого вещества, способного превратить при своем точном попадании даже хорошо укрепленные позиции лишь в ворох бетонных фрагментов. Причем для наводки на цель достаточно первую подсветить лазером.





Цель разрушена. Источник фото: ТГ-канал "Осведомитель"





Именно так произошло в случае с колейным мостом, наведенным инженерными подразделениями ВСУ через небольшую реку. «Смельчак» с одного выстрела демонтировал рукотворный объект.