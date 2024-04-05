С флангов на помощь спешат ударные группы российских сил приступая к охвату города с флангов

Пока украинские официальные лица рассказывают, что украинская армия получила обратно больше земель, чем отдала российским силам, как утверждает пришедший на смену Залужному новый главком Сырский, ситуация «на земле» представляет совершенно другую картину. Так по сообщениям с мест, разведчики и спецназовцы из состава 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии РФ под покровом темноты смогли пробить передовую линию обороны ВСУ и уже находятся в черте города Часов Яр. Речь идет об окраинах городской агломерации, где уже вовсю действуют первые группы десантников, скрытно изучая обстановку и закрепляясь на новых рубежах. Официально можно констатировать, что битва за очередной донбасский город началась. Подобное сообщение опубликовал российский ТГ-канал «Военкоры Русской Весны».





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Источник фото: ura.ru







Не менее неприятные моменты обороны для ВСУ происходят и с южных флангов, где 11-я отдельная десантно-штурмовая бригада провала очередной фас украинских полевых сооружений, подступаясь к городу. На всём протяжении Часояровской ЛБС происходят боестолкновения.





Оперативная карта битвы за Часов Яр на 22:30 по Москве 4 апреля. Источник фото: ТГ-канал «Фронтовая птичка»





Для ВСУ Часов Яр был важным логистическим пунктом, но в момент, когда все близлежащие дороги перешли под огневой контроль российской стороны, стратегический смысл удержания этого города для украинского Генштаба рассыпался в пыль.

И уже как сообщает ТГ-канал «Фронтовая птичка», начались вечерние бои в самом городе с активным участием бронетехники и взаимными обменами ударов из АГС. Тем временем оперативная обстановка для украинского гарнизона Часов Яра приобретает элементы угрожающей: уже и с западной стороны к городу приближается очередная войсковая колонна россиян.