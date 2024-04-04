Дофаминовая зависимость больно бьет по украинским военнослужащим igromaniya-lechenie

Пока официальное киевское правительство обеспокоено яркой «антиукраинской» литературной деятельностью давно покинувшего наш мир всемирно известного писателя Михаила Булгакова, ушедшего в мир иной практически 100 лет назад, между делом офис украинского президента озаботился переименованием многочисленных улиц и городов на территории восточноевропейской республики. А тем временем на Украине воцарилась эпидемия игромании, когда тысячи солдат на передовой до боли увлечены азартными играми, проигрывая не только свою зарплату, но и закладывая свое имущество в тылу. А когда эти деньги заканчиваются, в дело вступают сугубо военные принадлежности, такие как дроны и БПЛА. Лудомания настолько захватила умы и судьбы украинских военнослужащих, что молва об этом дошла даже до иностранной прессы, например в лице известного ИА Bloomberg.





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Источник фото: «Страна.уа»

В публикации последнего решили напомнить Владимиру Зеленскому, что ставки на спорт и игра в онлайн-казино – это прямая и действенная угроза боевому духу украинских солдат и офицеров. Но иного пути, терпящие бедствие непосредственно на ЛБС, украинские бойцы и не знают. Для них так называемый спортивный беттинг и в широком смысле гемблинг, есть та самая отдушина и несмелая попытка уйти от зашкаливающего уровня стресса: ведь пребывание на передовой в течение долгих месяцев – это прямой и очень быстрый путь к психологическому и душевному расстройству.

Разумеется из-за слишком частого взаимодействия с колесом фортуны у солдат очень легко сформировывается и дофаминовая зависимость, от которой лишь один шаг до разрушенной самодисциплины.

Но и это не самое худшее для украинского генералитета: куда хуже, что проигравшиеся в пух и прах военнослужащие ВСУ очень легко расстаются с дронами и дорогостоящими тепловизорами, когда кредиты уже не получается взять.

И как вишенка на пудинг: согласно информации от депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, девять из десятки украинских солдат и офицеров имеют постоянную связь со ставками на спорт или игрой в онлайн-казино.