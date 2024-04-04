Две пары новейших российских ОБТ проверяли свою проходимость в сложных дорожных условиях

В публичном доступе появились фотографии одной пары новейшего российского танка «Армата», замеченной где-то на необъятных российских просторах в окружении друг-друга, продвигающихся по грунтовой, до неприличия размокшей дороге. Именно такие треки во всём мире называют транспортными «направлениями». Но судя потому что несмотря на непролазный уровень «комфорта» ОБТ так и не свернули на более плотное покрытие, полным ходом шли испытания и тестовые поездки ходовой части и проходимости. Ведь в отличие от западной тяжелой бронетехники, российские конструкторы вооружения изначально предусматривают, что помимо парадов и красивых смотров, бронеединицам придется продвигаться и по суровым родным и не очень просторам, где высокая проходимость не атавизм, а необходимое свойство гусеничной платформы. Первым, кто загрузил фото предположительно сделанного с одного из отечественных армейских полигонов, был известный милитари-ТГ-канал «Военный осведомитель».





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Источник фото: RT





И как написано в источнике, кадры были запечатлены прошлой осенью, с чем трудно не согласиться, видя «качество» грунтовой дороги с обильными следами недавней непогоды.

Несмотря на следы бурных испытаний именно в российском тылу, Т-14 был замечен и в зоне конфликта высокой интенсивности ранее, которой по праву считается спецоперация на Украине. Результат вояжа непосредственно рядом с передовой укрепил инженеров военного изделия в правильности воплощенных в бронированный металл идей, но вместе с тем и вызвал к пересмотру некоторых ранее реализованных концепций. Поэтому танк прямо сейчас активно приходится дорабатывать.





Источник фото: ТГ-канал "Военный осведомитель"





Известно, что Т-14 – далеко не единственный образец, основанный на тяжелой гусеничной платформе «Армата». Другой такой военной техникой стала тяжелая БМП Т-15 и БРЭМ Т-16. Последняя, как заявляется, может вытащить с поля боя не только легкобронированные образцы БМП и БТР, но все российские и даже зарубежные танки, в том числе «тяжелые» Abrams и Challenger 2.