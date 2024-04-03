Как оказалось, слишком ошибочно было считать, что ракет в армии РФ, "на 2-3 раза"

ВКС РФ мало того, что наносят ежедневные и ежечасные ракетно-бомбовые удары по сугубо военным целям на передовой, ближнем тылу или в глубоких безопасных районах украинского государства, но и находят время для выведения из строя критической энергоструктуры, питающей производство сугубо военных объектов и военной же промышленности. К настоящему времени согласно информации от чешского издания Seznam zprávy, эффективность нанесения ударов российской авиации достигла тех высот, что практически все ТЭЦ на территории Украины перестали существовать. Одновременно досталось и подстанциям. Масштаб ударов ВКС РФ поражает и пугает одновременно: российский Генштаб наверняка знает, что делает, выбивая чувствительные позиции ВСУ.

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Источник фото: Подмосковные вечера

Изучив достаточно информации с мест, украинские энергетики пришли к выводу, что часть питающих электростанций, превратились просто в набор металлолома, выйдя из строя на долгие годы.

Согласно более углубленным сведениям, производственные мощности, которые имелись на Украине, наполовину пришли в небытие.

Ситуация настолько критична, что украинский лидер Зеленский срочным приказом прекратил отопительный сезон.

И уже согласно официальным сведениям ДТЭК, 80% всех генерирующих мощностей были сброшены до нуля, потому что российские удары, в особенности ракеты, позволили показать невиданную ранее точность и плотность огня. Сама серия ударов состоялась с 22 по 29 марта.