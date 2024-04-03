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Madarator
Вооруженные силы России поразили практически все ТЭЦ Украины
Как оказалось, слишком ошибочно было считать, что ракет в армии РФ, "на 2-3 раза"

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   ВКС РФ мало того, что наносят ежедневные и ежечасные ракетно-бомбовые удары по сугубо военным целям на передовой, ближнем тылу или в глубоких безопасных районах украинского государства, но и находят время для выведения из строя критической энергоструктуры, питающей производство сугубо военных объектов и военной же промышленности. К настоящему времени согласно информации от чешского издания Seznam zprávy, эффективность нанесения ударов российской авиации достигла тех высот, что практически все ТЭЦ на территории Украины перестали существовать. Одновременно досталось и подстанциям. Масштаб ударов ВКС РФ поражает и пугает одновременно: российский Генштаб наверняка знает, что делает, выбивая чувствительные позиции ВСУ.

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Источник фото: Подмосковные вечера

   Изучив достаточно информации с мест, украинские энергетики пришли к выводу, что часть питающих электростанций, превратились просто в набор металлолома, выйдя из строя на долгие годы.

   Согласно более углубленным сведениям, производственные мощности, которые имелись на Украине, наполовину пришли в небытие.

   Ситуация настолько критична, что украинский лидер Зеленский срочным приказом прекратил отопительный сезон.

   И уже согласно официальным сведениям ДТЭК, 80% всех генерирующих мощностей были сброшены до нуля, потому что российские удары, в особенности ракеты, позволили показать невиданную ранее точность и плотность огня. Сама серия ударов состоялась с 22 по 29 марта.

#инопресса
Источник: seznamzpravy.cz
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Я так понимаю с этой статьи и цель автора с которой он написал эту статью просто подбодрить что Россия ещё чего-то стоит
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Для TSMC это копейки. За 2023 г выручка - $69,5 млрд, это $190 млн в день. Так что даже $100 млн - всего лишь полдня работы фабрики.
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О чем пиздИм, кого пИздим?
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Да не ,гарантирую -с 5 километров выйдет с 90мда -точно усе.
Изготавливаю оригинальную подсветку для клавиатуры на основе палочек от мороженого
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