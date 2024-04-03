Всё правильно: Украина потеряла возможность возвращать свои долги.

«Бесконечно» снабжая украинское государство финансово, США не вернут потраченные деньги обратно. Такая затея обязательно потерпит громкий крах, сомневаться сильно не приходится. Подобное сообщение опубликовала представитель Республиканской партии в американском конгрессе Марджори Тейлор Грин в одной из соцсетей.

Согласно заявлению Грин, ни в коем случае официальный Киев не должен стать участником безвозмездной помощи со стороны Вашингтона. И всё по одной причине – Украина потеряла возможность возвращать свои долги.

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По сведениям яркой конгрессвумен, было бы одной большой глупостью верить и со 100% гарантией надеяться, что Украина вернет все деньги, затраченные на неё США. И это абсолютно точно.

Прямо сейчас американское правительство занимается «спонсорством», отправляя каждый месяц не менее 1 млрд. долларов для поддержки украинского правительства и выплачивая пенсии местным жителям.

Вместо того, что бы поддержать мир и прекратить спонсировать военные амбиции Владимира Зеленского, Белый дом выбрал противостояние с Россией. Но как долго готов это делать Джо Байден и его администрация, если проблемы, которых безусловно хватает и без Украины, как руководителю именно американцев, Байдену в первую очередь необходимо преодолевать, а не пытаться распылять силы на регион, находящийся за тысячи миль от американских границ.