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«Бесконечно» снабжая украинское государство финансово, США не вернут потраченные деньги обратно. Такая затея обязательно потерпит громкий крах, сомневаться сильно не приходится. Подобное сообщение опубликовала представитель Республиканской партии в американском конгрессе Марджори Тейлор Грин в одной из соцсетей.
Согласно заявлению Грин, ни в коем случае официальный Киев не должен стать участником безвозмездной помощи со стороны Вашингтона. И всё по одной причине – Украина потеряла возможность возвращать свои долги.
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По сведениям яркой конгрессвумен, было бы одной большой глупостью верить и со 100% гарантией надеяться, что Украина вернет все деньги, затраченные на неё США. И это абсолютно точно.
Прямо сейчас американское правительство занимается «спонсорством», отправляя каждый месяц не менее 1 млрд. долларов для поддержки украинского правительства и выплачивая пенсии местным жителям.
Вместо того, что бы поддержать мир и прекратить спонсировать военные амбиции Владимира Зеленского, Белый дом выбрал противостояние с Россией. Но как долго готов это делать Джо Байден и его администрация, если проблемы, которых безусловно хватает и без Украины, как руководителю именно американцев, Байдену в первую очередь необходимо преодолевать, а не пытаться распылять силы на регион, находящийся за тысячи миль от американских границ.