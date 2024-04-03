Сокращение протяженности ЛБС – это один из самых действенных способов сдержать натиск превосходящих сил

Несмотря на громкие слова Владимира Зеленского и точно такие же громкие обещания украинского Генштаба, ситуация на передовой остаётся явно не в пользу ВСУ. Причем с каждым новым днём боев акцент смещается в сторону ухудшения оперативной обстановки: кадровый резерв украинской армии, стремительно тает, хотя мобилизационный ресурс на Украине ещё достаточен, но низкий моральный дух и явное нежелание служить в раздираемой внутренними конфликтами украинской армии сплотили местных жителей в своем слишком явном саботировании устремлений Киева привлечь как можно больше бойцов под знамена ВСУ. Да и масса бомб-планеров, применяемых ВКС РФ в массированном ключе, явно не способствует притоку добровольцев в украинскую армию. И в связи с такой непростой обстановкой, некоторые из украинских регионов могут стать уже российскими. Именно такой видит ситуацию Вольфганг Рихтер, отставной полковник немецкого бундесвера. Поэтому Киев будет поставлен перед выбором – отдать часть своих земель или продолжать терять ещё больше своих новых территорий.





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Источник фото: Вестник Нижнекамска





Согласно мысли Рихтера, ситуация на передовой будет развиваться по следующему сценарию: на определенных промежутках временной линии украинскому Генштабу придется отказываться от обороны части своих городов, чтобы защитные позиции не оказались окончательно прорванными.

Сократить линию ЛБС и возвести свежие оборонительные районы – это тот самый необходимый уровень задач, которые необходимо осуществить в приоритетном режиме. Правда ничто не исключает, что для ВСУ ситуация на передовой всё равно продолжит развиваться в крайне негативном ключе – по некоторым данным ВС РФ готовят масштабное наступление.