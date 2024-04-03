Зона проведения СВО – это место, где идёт "взаимное обучение"

ВСУ стали копировать российский опыт, когда отслеживающие модули устанавливались в разведывательные БПЛА семейства «Орлан». Теперь украинские военнослужащие оснащают подобными микросхемами уже свои воздушные беспилотники. Такими сведениями поделился Дмитрий Кузякин в своей беседе с журналистами из пула ТАСС. Согласно словам руководителя Центра комплексных беспилотных решений, инженеры в рядах ВСУ модернизируют дроны, добавляя в комплект БЛА так называемые LoRaWan-блоки, оснащаемые передающей антенной. Причем это оборудование монтируется скрытно. И когда российская сторона сбивает украинский беспилотник или находит их упавшими, некоторые из солдат ВС РФ пытаются их забрать на свои позиции. И в этот момент по опорному пункту или блиндажу со стороны украинских формирований может прилететь ракета или артиллерийский снаряд.





реклама

Источник фото: Хабр





Как оказалось, все эти подобранные «птицы» были дооборудованы передающими антеннами, спрятанными внутри беспилотной конструкции.

Именно скрытые радиомаяки являются наибольшей опасностью в якобы обезвреженных аппаратах. Благодаря их незаметной работе украинские наблюдатели вычисляют место дислокации подразделений армии РФ.

Причем отмечается такая деталь, что все украинские модули LoRaWan сконструированы по энергосберегающему принципу – тем самым предоставляя сведения за длительный период. В момент своей работы такой гаджет сообщает украинской стороне GPS-данные и пересылает геоданные по протоколу LoRaWan.

Единственный совет, неукоснительно который необходимо соблюдать, так это сразу же выводить из строя антенну на подобранных беспилотниках ВСУ, либо как вариант, использовать такое устройство с воинской смекалкой, резюмировал Кузякин.