Кажется очередная ближневосточная эскалация далеко не за горами

Иранское консульство, размещенное в сирийской столице Дамаске, подверглось воздушной атаке с использованием истребителя 5-го поколения F-35, переданного Вашингтоном Израилю. С борта самолета было запущено несколько дальнобойных ракет, о чем решили написать в отраслевом издании Military Watch Magazine.

Согласно свежей публикации в американской прессе, всего для атаки было использовано шесть ракет неназванного наименования, превративших в груду мелких обломков дипломатическое учреждение, находящиеся под защитой международного права, верифицированного соответствующей конвенцией, подписантами которой являются, в том числе США с Израилем.

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Источник фото: Спутник Беларуси





Вместе с тем в публикации особенно акцентируются на том, что Пентагон с началом эскалации между Израилем и Палестиной в «режиме конвейера» продолжал оказывать массированную поддержку, привлекая для этого и остальных союзников по НАТО, например Нидерланды. Так в совместных действиях с этой европейской страной израильским военным было отправлено большое количество расходных материалов и узлов именно для F-35, что тем самым «перевернуло» уровень оказываемого давления ЦАХАЛа на палестинских ополченцев, накалив его до предела. Как было особо отмечено в материале, «темп воздушных операций» стал доминирующим и «пугающим» по оказываемому давлению.

А неприятным фоном для удара послужил зримо наблюдаемый успех проиранских групп в ближневосточном регионе, использующих беспилотные аппараты вкупе с ракетными и артиллерийскими атаками по израильским и американским военным объектам.