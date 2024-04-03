Шансы F-16 в бою против российского МиГ-31 стремятся к нулю, даже при условии самой последней ревизии "Шестнадцатого"

Если настанет тот день, когда в воздушном бою лицом к лицу столкнутся F-16 и МиГ-31, то шансы первого против второго расцениваются международными авиационными экспертами, как очень близкими к нулю. Такого мнения придерживаются в свежей публикации infoBRICS.

Многие ангажированные западные специалисты утверждают, что вся истребительная российская авиация «ничто» при сравнении с боевыми возможностями F-16. Но так ли это на самом деле? Серьёзных доказательств в этих беспочвенных утверждениях абсолютно не просматривается. К тому же мы не забудем, что сам по себе самолёт – это ещё не залог победы – куда не менее важным считаются условия, необходимые для его каждодневного использования. Тот же «Шестнадцатый», уже по мнению бывшего военного пилота Тома Рихтера, куда более требователен к обслуживанию и логистическим операциям, чем его визави из стана советской конструкторской школы – МиГ-29 и Су-27. Причем отличия получаются из-за того, что военная авиационная доктрина у СССР\России и у США абсолютно не тождественны.

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Тем временем автор публикации выделил такой момент: создавая ряд позиций в авиации, советские конструкторы словно «заглянули в будущее», реализовав модель самолета, опередившего время. Речь идёт о МиГ-31, созданном 40 лет назад. Борт оказался настолько хорош, что лишь год за годом модернизируя его, «Тридцать первый» становится не только лучше, но и «застолбил» за собой доминацию на ближайшие десятилетия.

Всё то же самое в особенности касается его бортового вооружения. Речь идёт о ракете с возможностью гиперзвукового полета – Р-37М. Класс «воздух-воздух» и максимальная дальность полёта в 400 километров позволяет МиГ-31БМ быть тем самым воздушным «блоком ПВО», сбивая любые украинские самолёты, даже не вылетая за пределы воздушного пространства РФ.

И если всё-таки Вашингтон даст отмашку и передаст Воздушным силам ВСУ самую новейшую модификацию F-16 – F-16 Block 70/72, то ракета AIM-120D AMRAAM последнего, предназначенная для борьбы в воздухе, максимум на что способна, так это на перехват борта оппонента на расстоянии в 160 км со скоростью своего полета в 1,5 раза меньшим, чем у российской «тридцать седьмой эрки».