Сложно транспортировать живую силу без электротяги по ж\д ветке

ВКС РФ четко придерживаются генерального плана, атакуя в непрерывной и осознанной манере украинскую инфраструктуру дальнобойным и высокоточным ракетным вооружением. Если российский Генштаб доведет свою задумку до конца, то ВСУ полностью лишатся шанса оперативного маневрирования стратегическими резервами. Такого мнения придерживается отставной старший офицер украинской спецслужбы Олег Стариков.

Согласно заявлениям экс-полковника СБУ, большое количество живой силы вместе с эшелонами бронетехники перебрасываются железнодорожными составами по электрифицированным ж\д путям. Ведь электровозы гораздо тягловитие чем тепловозы.

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Источник фото: tech-m.livejournal.com





Получив критический урон по части электроэнергетики, когда разрушаются до состояния полной остановки энергогенерирующие и энергопередающие мощности, Киев потеряет возможности своего подвижного железнодорожного состава по транспортировке воинских эшелонов, в том числе к передовой, когда нужда в этом возникнет в случае масштабного российского наступления.

Первый массированный удар по украинским объектам в сфере энергетики случился 22 марта. Именно в этот день в состояние полной непригодности превратилась Днепровская ГЭС в Запорожье после точного попадания 8 ракет в машинные залы. Причем по утверждению руководителя ДТЭК Сахарука точность попадания была настолько высокой, что отклонение от точки прилета было не более 1 метра.

Похожая ситуация приключилась и с Харьковом, чья энергетическая сеть получила близкие к критическим повреждения. После чего в сеть попало видео большой колонны жителей, стремительно покидающих этот украинский мегаполис.