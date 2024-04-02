Точность полета беспилотников связана с использованием искусственного интеллекта и спутниковых данных.

Совершая серию резонансных атак по исконно российской территории, ударяя по промышленным предприятиям, размещенным в глубине российских земель, Украина прибегает к вящей помощи и координации таких действий через своих западных союзников. Именно благодаря действиям зарубежных партнеров, практически целиком и полностью прорабатывающих планы будущих перелетов по воздушному пространству, контролируемому Москвой, с последующей целью тяжелых ударов по промышленным объектам и не только лишь фабрикам и заводам РФ, Киев полагается на всеобъемлющую поддержку ряда западных государств. Именно благодаря чётко скоординированным действиям иностранных специалистов, оснащающих украинские планеры самыми современными высокотехнологичными модулями управления, в том числе с использованием элементов искусственного интеллекта, позволяет украинским ударным дронам осуществлять прилет с точностью в несколько метров. Об этом решили рассказать в репортаже американского ТВ-канала CNN.

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Источник фото: Известия

Согласно публикации, атаки «дальнемагистральных» дронов, способных преодолеть больше 1000 километров в беспосадочном режиме, заслуга целиком и полностью относится к помощи третьей стороны, под которой скрываются именно военные специалисты наиболее развитых технологически западных стран. Ведь даже если следуя сегодняшним словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, подобные летательные аппараты на вооружении ВСУ должны были появиться лишь в конце 2024 года. Но никак не во вторник 2 апреля.

Напомним, именно сегодня украинские «птицы» попытались атаковать цеха в Елабуге, где размещается крупносерийное производство ударных БПЛА «Герань». Что интересно, фабрика, производящая отечественный ударный дрон, находится на удалении более 1000 км от территории Украины. И по сообщениям официальных властей, цель атаки не достигнута.