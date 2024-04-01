Скорострельная пушка артиллерийской установки способна применять управляемые ракеты

На Украине местная власть отчиталась о строительстве почти 2000-километровой оборонительной линии в несколько эшелонов, предназначенной, прежде всего, для купирования возможного прорыва российской стороны, накапливающей к будущему генеральному наступлению множество ресурсов: от новых войсковых соединений и до огромнейшего запаса планирующих бомб, высокоточных ракет и «бесконечного» арсенала 152-мм артиллерийских снарядов. Но как уверены в польском прессе в лице Interia, это далеко не всё, чего стоит ждать ВСУ. Помимо «классических» снарядов, ракет и «умных бомб» самого разного назначения и мощности, будущее российское наступление будет премьерой для множества новых типов вооружений. Одним из таких станет самоходная установка 2С42 «Лотос».





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Источник фото: war-book.ru







Согласно мнению польских журналистов, передовая САО будет одним из флагманов прорыва украинской обороны, даже значительно укрепленной в последнее время по части фортификации и привлечения иностранных инженерных кадров.

«Лотос» представляет собой 120-мм пушку, установленную на легкобронированное гусеничное шасси. Несмотря на свой «средний калибр», при использовании специальных версий управляемых боеприпасов, похожих на ракеты, дальнобойность орудия составляет 25 километров. При стрельбе обычными вариантами боеприпасов, практическая дальность выстрела равна 13 километрам. Благодаря относительно скромной массе, самоходка может быть сброшена на парашюте и умеет передвигаться по воде с установленным водометным движителем.









И уже ряд зарубежных военных экспертов считает, что прорыв будет не в одном лишь месте, например в западной части Донбасса, а сразу с нескольких операционных направлений для затруднения маневрирования резервами.