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Madarator
Times: ВСУ беззащитны перед ударами с воздуха, не в силах перехватить бомбы-планеры ВКС РФ
США не очень-то и "спешат" передавать свои установки ПВО украинской армии

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   ВКС РФ после достижения значимого уровня российским ОПК производства модулей УМПК для своих свободнопадающих бомб, стали самой настоящей «занозой» для украинской армии, сметая любые фортификационные сооружения на передовой, начиная от обычных земляных траншей и заканчивая углубленными бетонными бункерами. Настоящий переполох среди украинских военных, вынужденных прятаться от мощных российских боеприпасов, сбрасываемых вдали от позиционных районов украинского ПВО, заметили американские журналисты из The Times, о чем и поделились в свежей публикации.

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Источник фото: Спутник Узбекистан

   Согласно наблюдениям заокеанских работников прессы, планирующие бомбы и резкий дефицит истребительной авиации среди безраздельного воцарения ВКС РФ в украинском небе, привело именно к такой удручающей ситуации. В добавок ко всему украинская армия с каждым новым днём сражений на передовой лишается своего и без того истощенного постоянными огневыми налётами российской стороны ПВО, осуществляя перерасход зенитных ракет и теряя драгоценные пусковые установки.  

   Так в публикации рассказали, что американские корреспонденты стали свидетелями, как в районе контролируемого пока что ВСУ города Лиман, появился котлован радиусом 7,5 метров с глубиной более 3 метров. Это оказался эпицентр взрыва после падания бомбы-планера ВКС РФ. А общего объема котлована достаточно, чтобы там разместился частный дом.

   Единственное спасение, которое видится западным работникам прессы, это скорее снабдить Воздушные силы ВСУ истребителями F-16 или их аналогами. И пока ряд стран об этом только «думает», наземные силы Киева ежедневно получают свою порцию КАБов и УФАБов от российской авиации, вынужденные терять целые подразделения и ценную в условиях общевойскового боя бронетехнику.

#уфаб #планируемые бомбы #каб
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