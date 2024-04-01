Боевой дрон способен самостоятельно принимать решение о поражении цели

Российская беспилотная «птица», способная самостоятельно принимать решения о поражении потенциальной наземной цели, транспортируемая до зоны боевой операции авиационным носителем, в качестве которого выступает самолет. Об этом стало известно после публикации в ТГ-канале «Беспилот». Авторы профильного сообщества опубликовали данные, согласно которым стало ясно, что на новую разработку был выдан патент на имя Объединенной Авиастроительной Корпорации.





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Источник фото: Российская газета





Как заявлено в документе, БПЛА в деактивированном состоянии будет находиться на внешнем подвесе-кронштейне авиационного носителя. После соответствующей команды-активации, «ударная птица» оживает и самостоятельно продолжает движение в вероятный квадрат боевой операции. Причем предусматривается два сценария управления и целеуказания. В первом случае, беспилотник поддерживает связь с самолетом-маткой и ждёт соответствующего подтверждения, если подходящая цель обнаружена. Во втором варианте, летящий хищник уже самостоятельно обнаруживает, соотносит найденный объект со своей базой данных и правильно расставляя приоритеты, окончательно принимает решение.

С первичной идентификацией БПЛА помогает оптический модуль, представляющей собой гибрид дневной\ночной цифровой камеры или их одиночных вариантов. Ночная версия сканирует местность в инфракрасном излучении. После получения изображения с оптики в дело вступает ИИ, анализируя картинку и сопоставляя её с базой данных. В «человеческом» варианте управления вся информация стекается в оперативный штаб, откуда БЛА и управляется.

Из патента известно, что для поражения объекта используется целый ассортимент боевых частей, начиная от «классической» фугасной и осколочно-фугасной, и заканчивая кумулятивным или зажигательным боеприпасами.

Дрон относительно быстрый благодаря турбореактивной силовой установке и способен развить скорость до 700 км\ч. Полет осуществляется в диапазоне высот от нескольких десятков метров над поверхностью земли до 8000 метров.