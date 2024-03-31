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Madarator
Во Франции пообещали передать Украине сотни бронетранспортёров с 40-летней "историей"
Сначала это были "колесные танки" AMX-10. Теперь дело дошло и до таких же "новых" БТР

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   Пока официальный Вашингтон самоустранился от поддержки Киева и его армии, пальму первенства по поддержке Украины решили перехватить во Франции. Ну как перехватить: ведь всем известно, что помимо США, весомую помощь ВСУ оказывала очутившаяся на втором месте по уровню поддержки Германия, в Париже решили поддержать Украину если не мощными военными поставками, то значимыми политическими заявлениями, которые в последствии оказались «неправильно понятыми» Москвой. Но обратно всё не вернешь. И вместо своего передового вооружения, которое безусловно у армии Пятой республики имеется, в Париже анонсировали отправку на Украину броневики VAB. В количестве больше сотни машин. Такими сведениями располагает издание El Pais.


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Источник фото: ТГ-канал "Военный обозреватель"


   Соответствующее заявление сделал руководитель французского оборонного ведомства Себастьян Лекорню. По словам министра, хотя бронированный транспорт «ВАБ» условно старый, но всё равно способен передвигаться, тем самым способный помочь стабилизировать оборонительные позиции украинской армии. Тем более эти броневики не такие уж и «пожилые», хотя большинству машин из серии немногим больше 40 лет. И если ВСУ дождутся поддержки в виде броневиков, то украинская армия значимо станет сильней, уверен высокопоставленный военный функционер.

   Тем временем для своей армии французское правительство закупит куда более современные бронированные машины семейства Griffon.

   Правда когда точно будут переданы VAB, министр «не знает»: по его словам это случится в этом году, либо в начале следующего.

#vab
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