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Business Insider: ВС РФ стала достигать целей благодаря планирующим бомбам
Согласно комментариям зарубежных авиационных экспертов, ВКС РФ применяют умные боеприпасы повышенной точности издалека, тем самым уберегая свои лётные единицы от вероятного перехвата украинских ПВО.

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   Российская армия проанализировав эффекта «умных бомб», стала использовать всё большее их число, в том числе оперируя в настоящем времени не только величиной авиационных боеприпасов, но и их назначением. Российский ОПК получив значительное финансирование из государственного бюджета, смог развернуться вовсю и показать на что способен. Военные обозреватели издания usiness Inside пришли к такому выводу, что во всём «виноваты» именно планирующие авиабомбы.  


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Источник фото: hi-news.ru


   Согласно комментариям зарубежных авиационных экспертов, ВКС РФ применяют умные боеприпасы повышенной точности издалека, тем самым уберегая свои лётные единицы от вероятного перехвата украинских ПВО. Те лишь в своем бессилии наблюдают стремительно удаляющихся от места сброса хвосты фронтовых бомбардировщиков модельного ряда «Сухого». Последние, судя мнению западных лётчиков, в последних модификациях теоретически могут взлететь аж с тремя полуторатонными бомбами, оснащенными УМПК. В том числе и самыми мощными, исключая оснащенные ядерными зарядами. Речь идёт о «вакуумных бомбах» ОДАБ-1500 с интегрированными модулями планирования и коррекции.

   А единственное решение, способное в потенциале своем снизить объем ударов российской авиации по украинским позициям – это перебрасывание к передовой западных ЗРК. Но в Киеве на такое пойти не могут из-за дефицита своего ПВО и без того с большим трудом справляющегося с защитой тыловых городов, где производится вооружение для нужд ВСУ.  

#инопресса #планирующая бомба #планирующие боеприпасы
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