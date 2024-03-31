Согласно комментариям зарубежных авиационных экспертов, ВКС РФ применяют умные боеприпасы повышенной точности издалека, тем самым уберегая свои лётные единицы от вероятного перехвата украинских ПВО.

Российская армия проанализировав эффекта «умных бомб», стала использовать всё большее их число, в том числе оперируя в настоящем времени не только величиной авиационных боеприпасов, но и их назначением. Российский ОПК получив значительное финансирование из государственного бюджета, смог развернуться вовсю и показать на что способен. Военные обозреватели издания usiness Inside пришли к такому выводу, что во всём «виноваты» именно планирующие авиабомбы.





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Источник фото: hi-news.ru





Согласно комментариям зарубежных авиационных экспертов, ВКС РФ применяют умные боеприпасы повышенной точности издалека, тем самым уберегая свои лётные единицы от вероятного перехвата украинских ПВО. Те лишь в своем бессилии наблюдают стремительно удаляющихся от места сброса хвосты фронтовых бомбардировщиков модельного ряда «Сухого». Последние, судя мнению западных лётчиков, в последних модификациях теоретически могут взлететь аж с тремя полуторатонными бомбами, оснащенными УМПК. В том числе и самыми мощными, исключая оснащенные ядерными зарядами. Речь идёт о «вакуумных бомбах» ОДАБ-1500 с интегрированными модулями планирования и коррекции.

А единственное решение, способное в потенциале своем снизить объем ударов российской авиации по украинским позициям – это перебрасывание к передовой западных ЗРК. Но в Киеве на такое пойти не могут из-за дефицита своего ПВО и без того с большим трудом справляющегося с защитой тыловых городов, где производится вооружение для нужд ВСУ.