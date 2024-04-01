А перебросить поближе к передовой ЗРК "Patriot" – такое решение может только усугубить ситуацию для Киева

Украинская армия лишь на словах достигает побед над ВС РФ, а на самом деле ВСУ не имеют действенного противоядия против российских планирующих изделий, называемых на Западе «умными бомбами». Именно массовое использование последних ВКС РФ превращает крупные узлы обороны украинской армии просто в набор мешанины бетона и фрагментов боевой техники ВСУ, не в последнюю очередь из-за недостаточности украинских ПВО вблизи ЛБС. Из-за жесткого дефицита среди ВСУ действенных средств противовоздушной обороны, потери в действующей украинской армии очень большие. Об этом свой свежий материал решили опубликовать в Forbes.





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Источник фото: Российская газета





Обозреватели издания рассказали, что для успешного взятия города-крепости Авдеевки российским штурмовикам было достаточно несколько сотен планирующих авиационных боеприпасов, выведших из строя все крупные защитные укрепления ВСУ, когда один точный прилет ставил крест практически на любом подземном бункере. А времени, чтобы «подлатать» прохудившуюся оборону практически и не было. Именно прилет одной бомбы в одно здание, часто приводил к тому, что от сооружения оставался лишь один глубокий котлован.

Весьма спорным решением, позволяющим чисто теоретически купировать угрозу фронтовой бомбардировочной авиации россиян, задействующих Су-34, является подтягивание к линии ЛБС современных зенитных комплексов иностранного производства, таких как ЗРК «Patriot». Но малое количество таких установок несёт больше рисков, чем потенциальных «побед». Поэтому украинским генералам остаётся лишь в собственном бессилии сжимать кулаки, но не надеяться на прикрытие своей наземной группировки вблизи позиций РФ.

Современные КАБы россиян – это именно то вундерваффе, против которого у украинского Генштаба нет противоядия, подчеркнули в публикации.