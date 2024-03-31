Всему виной глобальное потепление и "близорукость" американских агрономов

Американские фермеры жалуются на стремительное распространение так называемого пояса овсяницы на всё новые и новые территории. В результате роста популяции такого сельскохозяйственного растения, как овсяница высокая, поля от Миссури с Арканзасом и до восточного побережья, превратились в опасные угодья, наносящие заметный финансовый ущерб карману сельхозпроизводителей. Публикация об этом появилась в печати за авторством Grist.

Согласно свежей новости, в так называемом «овсяничном поясе» пастбища для домашних животных даже зимой покрыты зеленью. Но за такое «чревоугодие» приходится дорого платить: откушав такого лакомства, коровы получают непоправимый урон здоровью. Последний заключается в том, что сборы молока резко ухудшаются, как и то, что животные теряют в собственной массе. А роженицы среди коров просто рожают мертвых детёнышей.

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Источник фото: grist.org





Всё это выражается в чувствительную для фермеров сумму в 2 млрд долларов за период в 12 месяцев. По мнению ветеринаров, нет опасней заболевания для домашнего скота в районе от Миссури до восточного побережья, чем многочисленные недуги от овсяницы высокой. А ведь в этом поясе пасутся как минимум 25% от всех коров в США.

И что интересно, фактор распространения травы сугубо человеческий: такой якобы дружелюбный для фермеров продукт крайне рекомендовали агроспециалисты, когда в 1930-х годах началось его стремительное искусственное засеивание здесь. И в первое время результат до крайностей порадовал местных агрономов: бедная почва резко покрылась «зеленой шубой», а коровы оказались в круглогодичном режиме на густых пастбищах.

Но спустя 20 лет обнаружилось, что данное растение вредно для здоровья скота. Оказалось, всему виной токсичный грибок, обитающий внутри травянистого растения. Из-за него траве не страшна засуха, но взамен зелень становится ядовитой. И чем жарче становится климат на планете, тем токсичнее овсяница. Кроме того из-за изменения погоды ореол распространения овсяницы увеличился, что так же увеличивает убытки.