Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Spiegel: В Германии больше не производят ракеты Taurus из-за отсутствия госзаказа
Экономные германские промышленники не желают вкладываться в продукт без прибыли

реклама

   В ФРГ перестали выпускать ракеты малой заметности Taurus из-за того, что федеральное правительство не стало продлевать заказы на них. А согласно действующим сейчас правилам, самостоятельно производитель не имеет права заниматься производством высокоточного боеприпаса для его дальнейшего накопления на складах. О непростой ситуации с высокоэффективным управляемым снарядом авиационного базирования решили поведать в свежей публикации в Spiegel.

реклама

Источник фото: Российская газета

   Как написано выше, Taurus в качестве разгонной «первой ступени» использует самолет-носитель. При дальнейшем самостоятельном полете она разгоняется до 900 км\ч и летит практически над поверхностью земли в пределах 50-метрового высотного коридора, избегая тем самым обнаружения работающими РЛС оппонента. Максимальная дальность полета самых продвинутых модификаций составляет около 500 километров, а боевая часть содержит в себе до 481 кг взрывчатого вещества.

   Томас Готтшильд, занимающий должность руководителя компании, производящей Taurus, рассказал, что ситуация с блокировкой производства архиважного боеприпаса стала самым настоящим вызовом для местного ВПК. Ведь без базовой загрузки действующих мощностей теряют свою квалификацию сотрудники, а производство вместо прибыли приносит убытки своим простоем. Мир капитализма так не работает.

   Как объяснил высокопоставленный менеджер, в цепочке производства высокотехнологичной ракеты участвуют малые и средние фирмы. Оба этих ключевых звена без постоянных заказов останавливают производство. И для запуска рабочих конвейеров вновь необходимо накопить материалы и запускать станки, что отнимает лишнее время.

   Вместе с тем на последнем голосовании в Бундестаге 14 марта местные народные избранники абсолютным большинством голосов высказались против передачи шведско-немецких ракет Taurus Украине.

#taurus
Источник: spiegel.de
+
Написать комментарий (0)
Десять "самых мощных" образцов вооружения армии Германии по версии издания Focus
Правительство Германии отказывает в поставках Taurus из-за дополнительного оборудования
FT: Германия не сможет быстро восстановить запасы Taurus в случае отправки ракет Украине
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Строительство четырех ГЭС в Сибири общей мощностью 2,5 ГВт обойдется более чем в 500 млрд рублей
4
Первый запуск тяжёлой ракеты «Ангара-А5» с космодрома «Восточный» назначен на 9 апреля
2
Microsoft утверждает, что пользователи Copilot не умеют формулировать качественные запросы
8
Galaxy Time: Умные часы Samsung продемонстрируют относительность времени на примере планет
+
Xiaomi выпустила официальную международную версию HyperOS на несколько бюджетных смартфонов
+
Революционные аккумуляторы повысят привлекательность электромобилей даже в холодных регионах
+
Стереосистема Infiniti QX80 позволяет совершать телефонные звонки, которые не слышат пассажиры
+
Компания Huawei постепенно вытесняет из китайского рынка Apple и других конкурентов
1
Redmi Note 13 Pro Turbo дебютирует во всем мире как Poco F6
+
Мобильные АЭС нового поколения: совместный проект России и Беларуси
1
Индийская компания начала продажи инновационных наушников премиум класса за $299
1
Forbes: Украина готовится к массовым поставкам боеприпасов и ремонтирует артиллерию
2
По словам Сырского, ВСУ готовятся к контрнаступлению
8
Amazon инвестирует $150 млрд в строительство новых дата-центров AWS для развития ИИ
+
Defence blog: В Израиле модернизирует артиллерию для загадочного европейского заказчика
+
На Фестивале фанатов Xiaomi компания представит Redmi Note 13 Pro+ 5G Mystic Silver
+
Энтузиасты разработали утилиту AtlasOS для решения проблем с производительностью Windows 11
2
Вышло обновление One UI 6.1 для Samsung Galaxy S23 FE
1
Российские войска вытесняют ВСУ из населённого пункта Новомихайловка
+
PUBG Mobile получит режим 120 кадров в секунду в следующем обновлении
+

Популярные статьи

Что купить на Мегамаркете со скидкой — ловим выгоду, промокод внутри
20
Муки выбора - 4080 или 7900XTX
381
Почему графика в играх не улучшается, а интересных новинок почти нет – кто виноват, и что делать
30
Eurasian Times: МиГ-31БМ не дадут шанса истребителям F-16, которые Запад передаст Украине
7
Xbox изменит правила игры на консольном рынке
4
С 1 апреля в России ожидается подорожание цифровой и бытовой техники, и это не первоапрельская шутка
31
На каких видеокартах майнеры в 2024 добывают криптовалюту, и почему инвестиции слишком рискованны
7
Топ 5 ПК ютуберов в 2024 году. Часть 2
10
Тестирование незадушенной лимитами 7900ХТХ
25
Экосистемы Apple, Samsung, Google, Huawei, Xiaomi - ищем лучшую, часть 1
2

Сейчас обсуждают

FelsheR-BAN100712
17:20
На торрентах все есть, там покупаю.
Как пополнить Steam и Epic Games из России в 2024 году
Иван Бородин
17:19
Вообще-то все так поступают!!! Все чипмейкеры при производстве сортируют брак и создают разного рода мощности камни! А обозвать эти камни можно как угодно! И 10 раз поменять название ради маркетинга!!...
Nvidia начнёт устанавливать субфлагманские чипы в среднебюджетных видеокартах
kilobait3
17:17
только эффективность этого говна будет как всегда у китая в жопе. видимо оружие и буржуи это разные вещи.
Eurasian Times: Китай создал сверхдальнобойную ракету ПВО, которая делает бесполезными B-21 США
Китя
17:15
Нормально с дровами. отключить рекламу, горячие кнопки, отключить авто обновление. В общем на Radeon драйвер более навороченный там надо всё настроить 1 раз и УСЕ. и драйвер Radeon больше нравится, бо...
Муки выбора - 4080 или 7900XTX
FelsheR-BAN100712
17:10
У чубатых еще есть срочники? Мы идем к вам!
Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу
Фартовый
17:07
У меня такое же подозрение. Да ладно если под дождём. Я подозреваю он в луже моется как свинья, а возможно даже совсем не моется. Есть подозрение, что это вообще обезьяна, намедни он фото выкладывал, ...
Как пополнить Steam и Epic Games из России в 2024 году
Александр Колескин
17:05
Спасибо!!! Помогло с помощью командной строки)
Как получить лицензионную Windows 10 бесплатно - разбираю несколько вариантов
Света Конфета
17:04
А может у него бани нет. Он под дождём моется.
Как пополнить Steam и Epic Games из России в 2024 году
Фартовый
17:02
Я, нет. А вот Overseer man наверно. Это же он меня в лес тянет, наверно надругаться хочет. Да и баб он не одобрил с собой брать. Значит что-то против меня задумал в лесу. Как-то это всё подозрительно....
Как пополнить Steam и Epic Games из России в 2024 году
Storage
17:01
Смотреть чужие тесты на популярных каналах - себя не уважать. Там никто ничего не тестирует, а продают места в рейтинге.
Тестирование незадушенной лимитами 7900ХТХ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем