Экономные германские промышленники не желают вкладываться в продукт без прибыли

В ФРГ перестали выпускать ракеты малой заметности Taurus из-за того, что федеральное правительство не стало продлевать заказы на них. А согласно действующим сейчас правилам, самостоятельно производитель не имеет права заниматься производством высокоточного боеприпаса для его дальнейшего накопления на складах. О непростой ситуации с высокоэффективным управляемым снарядом авиационного базирования решили поведать в свежей публикации в Spiegel.

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Источник фото: Российская газета

Как написано выше, Taurus в качестве разгонной «первой ступени» использует самолет-носитель. При дальнейшем самостоятельном полете она разгоняется до 900 км\ч и летит практически над поверхностью земли в пределах 50-метрового высотного коридора, избегая тем самым обнаружения работающими РЛС оппонента. Максимальная дальность полета самых продвинутых модификаций составляет около 500 километров, а боевая часть содержит в себе до 481 кг взрывчатого вещества.

Томас Готтшильд, занимающий должность руководителя компании, производящей Taurus, рассказал, что ситуация с блокировкой производства архиважного боеприпаса стала самым настоящим вызовом для местного ВПК. Ведь без базовой загрузки действующих мощностей теряют свою квалификацию сотрудники, а производство вместо прибыли приносит убытки своим простоем. Мир капитализма так не работает.

Как объяснил высокопоставленный менеджер, в цепочке производства высокотехнологичной ракеты участвуют малые и средние фирмы. Оба этих ключевых звена без постоянных заказов останавливают производство. И для запуска рабочих конвейеров вновь необходимо накопить материалы и запускать станки, что отнимает лишнее время.

Вместе с тем на последнем голосовании в Бундестаге 14 марта местные народные избранники абсолютным большинством голосов высказались против передачи шведско-немецких ракет Taurus Украине.