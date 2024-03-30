Это привет от Трампа за свой импичмент, пусть и неудавшийся

Не дефицит вооружений, бронетехники или снарядов главная проблема украинской армии и соответственно официальных киевских властей, а противоборство со стороны Республиканской партии из Палаты представителей США, являющихся «друзьями» России. Ведь нет большей поддержки для успешного действия ВС РФ, чем блокирование голосования так называемого «пакета Байдена», в котором обещается поддержать ВСУ на гигантскую сумму в 60 млрд долларов. Но из-за упорства республиканских сил военная поддержка со стороны вашингтонской администрации «зависла». О сложностях во внутриполитической жизни в США решили рассказать в свежей публикации Forbes.

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Источник фото: Интерфакс

Согласно журналистскому материалу, оказавшись без материальной поддержки и снарядов американской армии, украинские военнослужащие перешли на «голодный» артиллерийский паёк. Теперь вместо 10 тыс. тяжелых 155-мм боеприпасов, как было ранее, они вынуждены выпускать в сторону российских окопов около 2 тыс. таких выстрелов в день.

А ведь зная о бедственном положении украинской армии на ЛБС, Байден ещё в конце августа пообещал поддержку ВСУ, но в дело вмешались республиканские силы, утверждающие, что сначала нужно «разобраться» с внутриполитическими делами, прежде всего защитой южной государственной границы от вала нелегальных мигрантов, а затем уже можно переходить ко внешнеполитическому треку. В частности это касается и военной помощи ВСУ.

Вместе с тем в американской прессе активно муссируются слухи, что именно Дональд Трамп «виноват» в воздействии на мысли своих однопартийцев, навязчиво советующий блокировать любые подвижки в поддержке Киева в преддверии президентских выборов США. К тому же кто, как не Владимир Зеленский виноват в том, что Трамп чуть не получил импичмент.