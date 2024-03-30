Без западной помощи Украина проиграет непременно, уверен Михаил Подоляк

Продвижение российской армии, несмотря на яростное и отчаянное сопротивление ВСУ, всё равно продолжается и успех на поле боя способствует Москве. Российский Генштаб умело используя преимущество в снарядах и ракетах, оказывает сильнейшее давление на украинскую оборону, не давая времени и возможностей обороняться. Такой точкой зрения с западным изданием Bild поделился один из высших чиновников Владимира Зеленского – Михаил Подоляк, занимающий должность советника главы офиса украинского президента.





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Источник фото: RTVI





По словам Подоляка, украинская разведка фиксирует продвижение ВС РФ. Кроме того наблюдая за внутренними российскими территориями, на последних заметна высокая активность оборонных предприятий, производящих от обычных артиллерийских снарядов и высокоточных воздушных боеприпасов, до современных танков и самолётов. Всё это сеет тревогу в сердцах украинского военно-политического руководства, согласно воззрениям которого с текущим уровнем западной помощи Украина не может сопротивляться долго.

Финализировал Подоляк свою беседу тем, что Киев ведёт подготовку к «различным сценариям» и ожидает и дальнейшего продолжения успехов ВС России на полях сражений.

Тем временем сам Зеленский объявил, что если ВС РФ задействуют опцию крупномасштабного наступления, то с большей вероятностью ВСУ могут и провалить оборону на ряде участков ЛБС.