Плотность ракетных ударов и возросшая мощь обновленных российских ракет позволили полностью «выключить» Змиевскую ТЭС из общеукраинской энергогенерирующей сети.

Плотность ракетных ударов и возросшая мощь обновленных российских ракет позволили полностью «выключить» Змиевскую ТЭС из общеукраинской энергогенерирующей сети. Так по сообщению интернет-издания «Страна.ua», мощное огневое воздействие ВКС РФ привело к тому, что Змиевская теплоэлектростанция оказалась полностью разрушена.

Конкретизируя повреждения, журналисты украинского издания заключили, что воздушный удар привел в негодность абсолютно все энергоблоки ТЭС и даже затронул вспомогательные агрегаты и оборудование.

реклама









Источник фото: lenta.ru





Как заявили харьковские энергетики, часть управляющих блоков лишилась полной работоспособности, часть же уничтожена со значительным ущербом. Но даже спустя неделю невозможно подвести точные и полные итоги – из-за существенных разрушений разбор завалов до сих пор продолжается.

Но в энергоструктурах, занимавшихся обслуживанием и поддержкой станции заявили, что тяжесть удара привела к тому, что для оценки полноты картины и подсчётов нанесенного ущерба нужно больше времени. Поэтому на какую сумму были уничтожены энергогенерирующие мощности и как сколько продлится ремонт, сейчас назвать нельзя.

22 марта минэнерго Украины назвало днем самой мощной атаки на энергетические объекты украинского государства. А по заявлению исполняющего директора ДТЭК Сахарука, такое стало возможным из-за непревзойденной точности новых российских ракет.