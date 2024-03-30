Скопированный БПЛА, как и оригинал, представляет высокие риски для любого типа танков и бронетехники

Украинские конструкторы провалили техническое задание собственного военно-политического руководства, но решили выкрутиться из сложной ситуации с созданием своего мощного и эффективного ударного дрона, попросту скопировав удачные решения известного на весь мир дрона-боеприпаса семейства «Ланцет». Таким клоном оказалась модификация «Ланцет-3», попавшая в кадр во время натурных испытаний где-то в глубоком украинском тылу. Об этом решил написать отечественный ТГ-канал «Русское оружие».

Согласно данным агентурной разведки и действию OSINT-специалистов, было выявлено, что украинские инженеры при полной неспособности придумать полностью свой военный продукт, решились прибегнуть к методам глубокого реверс-инжиниринга, проведя анализ сохранившихся микросхем и контроллеров от «Ланцет-3». Последний дал важные зацепки в попытках реализовать «в пластике» собственный планирующий БПЛА, ударной мощи которого достаточно не только для выведения из строя условно легкой бронетехники, такой как бронеавтомобили или БМП и их аналогов по части бронирования, но даже современных ОБТ, начиная с условных Т-72Б3 и выше по иерархической лестнице.

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Украинские специалисты проводят испытания творчески переосмысленной копии "Ланцета". Источник фото: ТГ-канал "Русское оружие"





Кроме того у украинских оружейников, имеющих специализацию по дроностроению, под руками находится элементная база большинства развитых технологически западных стран, способных снабдить важнейшими деталями, благодаря которым будущий проект способен без видимых сложностей преодолеть эшелонированный район, насыщенный до крайностей РЭБ и в условиях плотных помех с предельной точностью поразить потенциальную цель. Согласно предположению российских специалистов, украинская разработка возможно будет способна пролететь до 90 километров благодаря интегрированным АКБ с усиленной емкостью.

Поэтому с целью противодронной защиты вся отечественная бронетехника не только лишь вблизи передовой, но и в 90-километровой зоне непосредственно за ней, должна быть оснащена дополнительными комплектами противокумулятивных экранов и так называемых мангалов.

Тем временем российские военные электронщики уже ждут не дождутся этих копий «Ланцетов» на ЛБС для их обратного, так сказать реверс-реверс-инжиниринга.