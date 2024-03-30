В текущих условиях если Украине и контрнаступать, то только в направлении Киева.

Украинская армия на протяжении последних месяцев терпит жесточайшие попытки навала со стороны российских вооруженных сил, благодаря своему массированному давлению сразу на нескольких операционных направлениях по итогу вынудивших украинский Генштаб распылить свои силы и добиться преимущества на одном из направлений. Провал на последнем, как оказалось в дальнейшем, для ВСУ оказался фатальным – речь идёт об Авдеевке, за взятие которой руководитель армейской группы «Центр» Андрей Мордвичев удостоился звания «Герой России». Вместе с тем такой исход ничего не «сказал» новому главкому ВСУ Александру Сырскому, заменившему на своем посту «Стального генерала» Валерия Залужного, лишившегося своего кресла после проваленного летне-осеннего контрнаступления. Причем последнее завершилось настолько «удачно», что помимо недостижения сугубо военных целей, украинская армия лишилась большого количества мотивированных и подготовленных штурмовиков вместе с западными вооружением и бронетехникой. Но видимо произошедший провал настолько забылся и выветрился из голов украинских генералов, что Сырский пообещал провести новое наступление. Об этом «Герой Украины» заявил в своей беседе для «Укринформ».





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Источник фото: Информационный блок





Что интересно, помимо собственно скорой контратаки со стороны ВСУ, прямо сейчас этот генерал ожидает от своих войск упорной и уверенной обороны от ВС России. И для успеха что в первой компоненте, что во второй, надо лишь «малое»: вынудить Запад профинансировать закупку новых вооружений и снарядов. И не забыть про передачу танков и остальной бронетехники. Но наученный горьким опытом Брюссель и Вашингтон, вряд ли решатся поддержать повторную авантюру.