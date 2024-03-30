Понимает ли это Владимир Зеленский, вот в чем вопрос.

Украинское государство провалит тест на собственную субъективность и перестанет существовать, если российская СВО продолжится дальше. Украина исчезнет с наибольшей долей вероятности, продолжая играть в опасные политические игры с Россией, притворяясь, что «не слышит» постоянных и многочисленных призывов российского руководства к скорейшим мирным переговорам. Чем дольше официальный Киев оттягивает момент хотя бы попытки договориться с Москвой, тем ближе общегосударственный крах. Об этом решил написать собственный материал японский эксперт Томоаки Ниситани в авторской колонке специально для издания Shukan Gendai.





реклама

Источник фото: all.accor.com





Согласно мнению политолога, восточноевропейская республика стоит перед весьма простой развилкой, пути по которой легко просчитываются даже в краткосрочном эквиваленте. На одном из них содержание украинского государства полностью ложится на плечи условного Запада, благодаря финансовым вливаниям с которого местные бюджетники и топ-чиновники получают свои зарплаты, а многочисленные пенсионеры и военные – пенсии и боевые выплаты соответственно. Кроме того, именно на западные кредиты и просто безвозмездную поддержку осуществляется закупка многочисленного вооружения, бронетехники и снарядов.

И вторая линия развилки касается прежде всего того, что как только Запад откажется финансировать Украину, то все её усилия, и без того напрасные, пойдут прахом, а власть нынешнего руководства рухнет, как и способность украинской армии обороняться. И скорее всего новым политическим центром станет Львов. Но для Украины и её будущего это вряд ли звучит как оптимистичный сценарий.

Переговоры прямо сейчас, или иначе будет слишком поздно, даже если Запад не откажется финансировать Киев, резюмировал политический эксперт.