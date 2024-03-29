Тихоходные украинские БПЛА оказались уязвимыми против ручной "мини-артиллерии"

Давно известно, что российские зенитные установки, в том числе и ЗРПК «Панцирь», могут сбивать не только ракеты или самолёты с вертолётами, но и воздушные аппараты, такие как различного типа беспилотники – начиная от высотных разведчиков самолетного типа, и заканчивая fpv-дронами. Но есть и альтернатива: ведь условный каждый метр передовой «Панцирями» не прикроешь, а вот если оснастить стрелковое отделение электронной противодронной пушкой, а в добавок легким стрелковым вооружением, способным стрелять картечью, вполне. Именно прекрасный навык владения последним продемонстрировал российский военнослужащий, превративший в воздушное решето украинский дрон-камикадзе, посмевший атаковать отечественные позиции. Соответствующие кадры опубликовал ТГ-канал «Военкоры Русской весны».

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Источник фото: ТГ-канал «Военкоры русской весны»

Согласно представленному видео, солдат используя одну из версий автоматического дробовика, на дистанции в несколько десятков метров, которые оставалось пролететь до укреплений ВС РФ, метким заградительным огнем заставил сдетонировать прямо во время своего полета украинский БПЛА, тем самым безопасно обезвредив его.

Вероятно в самом ближайшем будущем этот положительный опыт будет учтен высшим командованием и в подразделениях, участвующих непосредственно в сражениях, будут оснащаться согласно штатной основе, не только автоматическим оружием в виде классических автоматов Калашникова, но и Сайгой-12 и аналогичными ей автоматическими дробовиками. Как показали последние события, нужда в последних должна быть удовлетворена.