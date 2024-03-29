Поздно просить помощь, когда от Стамбула-1 отказались по ряду глупых причин

Украинский лидер Владимир Зеленский видит, как его государство начинает терпеть неприятные уколы от российской армии на передовой, но с каждым новым днём такие удары становятся всё больней и эффективней – ресурсы украинской армии тают, а заменить выбывшую живую силу и разрушенную бронетехнику некем и нечем, соответственно. В это самое время, руководитель Банковой желает получить помощь от внешних игроков, не понимая, что простой передачей вооружения тут не обойтись, когда по всем показателям, вверенное ему государство движется лишь по одной дороге, в финале пути по которой Украину, как государство, ожидает лишь один большой крах. Понимает ли это сам Зеленский? Подобными вопросами в интервью порталу Fronda задался отставной высокопоставленный функционер от военного ведомства польского государства Вальдемар Скшипчак.

По словам бывшего замминистра обороны Польши, Украину, словно магнит, тянет к поражению, причем винить в этом нужно не Кремль и его действия, а сугубо мотивы Владимира Зеленского, отчего-то решившего, что западные партнеры ему чем-то обязаны. Зеленский лишь способен твердить в очень громкой манере «дайте, дайте и еще раз дайте». Но что если, никто ему и его стране ничего не должен?

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Источник фото: иноСМИ





Тем более существенная часть от переданного военного имущества и вооружения банально разворовывается всем и каждым, в зависимости от занимаемой должности. Продать на сторону западное оружие пытаются все: от чиновников офиса украинского президента и генералов штаба, до простых офицеров и чиновников на местах. Вместе с тем, из-за этого страдают обычные солдаты, получая вместо качественных иностранных пайков просроченные продукты питания.

Недавно Зеленский лично заявил, что ВСУ не готовы к будущему наступлению ВС РФ.