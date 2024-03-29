Политика дело такое – пообещали и все забыли. Или не забыли.

Украинский волонтер, журналист и руководитель одиозного онлайн-издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов в одной из соцсетей обвинил главу Украины Владимира Зеленского в великой лжи: последний пообещал, что ВСУ не будут нуждаться в беспилотной авиации, как разведывательной, так и ударной. Но все слова главного украинского политика оказались большим блефом и обманом украинских жителей и местных военных. Никакого превосходства над российской стороной по части БПЛА нет, есть лишь некоторое равенство по ряду позиций, в большинстве же своем, у армии РФ дронов больше и они опасней.





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Источник фото: ura.ru







Согласно сведениям от Бутусова, минуло уже практически 100 дней в 2024 году, когда Зеленский сделал обещание, что ВСУ в новом году станут владельцами как минимум 1 миллиона БЛА, но все слова лишь остались громким бряцанием и пустой бравадой. На самом деле, действующие на передовых позициях украинские бригады получили лишь 5% от заявленного.

И как заявил журналист, официальный Киев поступает так специально – убаюкивая украинский народ своими обещаниями, центральная власть хочет добиться великого спокойствия. Но это полбеды, согласно заявлению волонтера. Куда хуже, что выделяемые через бюджет и западных спонсоров все деньги отправляются в первую очередь в карманы коррупционерам, в последнюю – для нужды украинской армии. И даже наказать некого за это, так как «оказывается» по итогу, виноватых «нет».

В так называемый «черный список» по вопросу беспилотников Бутусов занес лично Зеленского, ставку ВГК, министра обороны Умерова, Верховную раду и пропрезидентскую партию «Слуга народа». Всем им вменяется комплекс обвинений: плохое руководство, обман, отсутствие стратегического планирования. И уход от ответственности за свои действия.