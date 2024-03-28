Свобода слова на Украине, как и свобода для прессы – это две недостижимых мечты.

Свобода слова в отношении ситуации на передовой должна быть на Украине не в виде «пустых разговоров» и необязательных к исполнению деклараций, а самой настоящей действительностью. Вместо этого украинское государство проводит политику военной пропаганды, пропуская лишь крупицы правдивой информации и превращая своих зрителей в «глупцов». Вместо правды простых украинцев киевская власть потчует «нектаром побед», хотя на самом деле только за ближайшие последние месяцы весь мир увидел крупный провал на передовой. По результатам последнего ВСУ в спешном порядке оставили очень крепкий узел обороны, обосновавшийся в городе Авдеевка. Причем над созданием здесь «неприступной» обороны работали и западные фортификаторы из состава военных инженеров НАТО. Но всё оказалось бес толку. И словно этого «мало», ВС РФ на плечах бегущих солдат и офицеров ВСУ, успели взять ещё несколько крупных сёл и поселков, лишний раз напомнив украинскому военно-политическому руководству, что их «правда» не выдерживает никакой критики, жестко контрастируя с суровой реальностью.

Доступ к информации о поражениях и появление в украинских окопах рядом с передовой журналистов, вот что сейчас нужно Киеву, а не запрет Телеграм. В этом уверен спецпредставитель Госдепартамента США Джеймс Рубин. Последний поделился такими мыслями с обозревателями известного Politico.

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Источник фото: Рамблер

Рубин акцентировал свое внимание на том, что украинские военкоры порой сообщают такие известия, которые в явном виде не устраивают Зеленского. Подобного быть не должно, народ и весь мир должны знать правду, какой бы она горькой не была, резюмирует высокопоставленный американский функционер. И уже от себя корреспонденты добавили, что там, где наиболее тяжело солдатам и офицерам ВСУ, западных работников прессы ждёт поворот от ворот, препятствуя всеми способами получения информации с таких участков ЛБС. Свободой прессы тут «не пахнет» и Украина не равно демократия.