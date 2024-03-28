Украинское копирование не учитывает фактор времени и острый дефицит мин

Такая же крепкая оборонительная линия, какую смогли возвести славящиеся своим мастерством в полевой фортификации и умении обустраивать так называемые «засечные черты», как это делали предки современных россиян, российские военные инженеры, решили повторить в украинском Генштабе. Последний решил «скопировать» идеи ВС РФ, построивших три заметных с космоса мощных оборонительных порядка в Запорожском регионе. О попытках сделать свою собственную «линию Суровикина» украинского военно-политического руководства, решили осведомить своих читателей журналисты из американской Financial Times.

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Источник фото: РБК

Согласно опубликованной в новостной заметке информации, украинская армия, не покладая рук, трудится в Черниговской области, формируя «бесконечные» участки с окопами и зубьями дракона, наслаивая одну над одной оборонительные коммуникации, заливая всё бетоном и подземными помещениями. Причем всё это очень похоже, что годом ранее смогли сделать ВС РФ, донельзя укрепив запорожские степи бетонными бункерами, противотанковыми рвами и полевыми укреплениями. По итогу такая тактика принесла зримый успех, вынудив украинскую армию на значительные потери в живой силе и дефицитной бронетехнике, оставив поверженными на поле боя иностранные образцы вооружений, такие как БМП Bradley, танки Leopard и Challenger. И это уже не говоря о растраченных впустую элитных штурмовых отрядах.

Вместе с тем западные СМИ теперь смотрят на ВСУ уже не столь оптимистично и «многообещающе», увидев в украинской армии явный дефицит не только в снарядах, зенитных установках и управляемых снарядах, но и в банальном отсутствии строительных экскаваторов, грейдеров и наемных рабочих. Потому что лишь одного желания построить «линию Залужного» мало.