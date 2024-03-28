Зеленский считает, что оборона ВСУ не выдержит наступление РФ, если оно состоится

Украинская армия не выдержит наступательного натиска, а её оборона может внезапно рухнуть во время гипотетического крупномасштабного штурма ВС РФ. Об этом заявил никто иной, как украинский лидер Владимир Зеленский в своей беседе с журналистами из CBS News. Ранее руководитель восточноевропейской республики «обещал» мощное контрнаступление против российских сил, которое на 100% закончится сокрушительным успехом. Разница между этими заявлениями буквально 3 месяца. Но точка зрения Владимира Александровича внезапно поменялась. Сложно объяснить, что могло случиться, чтобы Зеленский пересмотрел позицию Украины в вооружённом противостоянии с Москвой.

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Источник фото: иноСМИ

Вместе с тем глава Банковой акцентировал свое внимание во время своего интервью на том, что ВС РФ времени зря не теряли, как и российский ОПК. Теперь на стороне россиян ультимативно высокий уровень ракетных запасов и бесконечный арсенал снарядов. А вот у Украины – «совсем другая карта». ВСУ практически нечем сражаться против окрепшей и закаленной в постоянных боях российской силы. Кроме дефицита всего и вся, украинская армия испытывает жесткую нужду в артиллерийской компоненте, стремительно теряя ствольные и реактивные типы вооружений.

Резюмировал же он свой рассказ тем, что если в течение ближайших месяцев Владимир Путин отдаст приказ о глобальном наступлении, то ВСУ не смогут ответить достойно. Поэтому будет достаточно наивно ждать успешной обороны украинских территорий. Защиты не будет и ВС РФ пройдут дальше.

Хочется заметить, в относительно свежем интервью уже для французской прессы, согласно Владимиру Александровичу, российская армия на 200% «выдохлась». Последнее уже резко не понравилось собственным солдатам из ВСУ, из последних сил держащихся в полевых бункерах против крупногабаритных планирующих бомб.