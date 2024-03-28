Полноприводный броневик был обещан ВСУ ещё практически год назад и спустя день после появления в кадре уже запылал на одном из направлений

Не успевшие толком «освоиться» на украинской территории относительно современные американские броневики М1117, попавшие исправными только вчера в кадр, уже сегодня один из таких БТР оказался уничтожен российской армией на Южнодонецком операционном направлении. Как сообщается, это первый такой задокументированный факт. Что интересно, передать украинской армии как минимум 250 таких машин руководство Пентагона обещало ещё в 2022 году, но что-то видимо в заокеанском ведомстве пошло «не так» и поставки были отложены как минимум на полтора года. Кадры горящей бронетехники ВСУ предоставил ТГ-канал «Lostarmour».





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Источник фото: ТГ-канал «Lostarmour»





И ещё, предназначенные для ВСУ «Сто семнадцатые» были замечены в районе портовой инфраструктуры румынской Константы декабре 2022 года. Но куда железнодорожный состав переместил настолько нужные украинской армии во время грядущего контрнаступления колесные броневики, и почему эти БТР не появились во время той же битвы за запорожское село Работино, тайна, покрытая самым глубоким мраком. Правда даже если бы тогда штурмовые бригады ВСУ и получили б сотню таких машин, вряд ли колесный легкобронированный транспорт смог достичь того, что не по зубам оказалось тяжелобронированным, с мощными пушками и превосходной оптикой, немецким танкам Leopard и британским Challenger.





Источник фото: ТГ-канал «Lostarmour»





Но факт есть фактом – всё то, что вашингтонская военная администрация приготовила для нужд Киева, оказалось в крайне «разбалансированном» состоянии, будучи расконсервированными со складов хранения. Чего только стоят следы ржавчины якобы на «откапиталенных» машинах.

M1117 Guardian, именно так звучит полное название броневика, был поставлен в действующие войска относительно недавно: «каких-то» 25 лет назад, созданный американской фирмой Textron Systems, воплотившей в металле свою идею, как именно должен выглядеть бронированный патрульный автомобиль.









Из вооружения в полноприводном авто имеются 40-мм гранатомёт МК19 и «тяжелый пулемет» Браунинг М2HB калибром 12,7-мм и его запасной «заменитель» в виде пулемета M240 калибром 7,62-мм. Двигатель в 260 л.с. позволяет броневику разогнаться по асфальтовому шоссе до 100 км\ч с запасом хода в 750 км.