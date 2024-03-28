Единственный шанс сократить для украинской армии свои потери – отступить немедленно на запасные позиции

Высшее украинское военно-политическое руководство грезит о проведении крупных наступательных операций в самом ближайшем будущем. Но такой ход мыслей не очень понятен союзникам Киева, прежде всего Вашингтону и Брюсселю, где лучшие штабисты НАТО не видят для украинской армии лучших вариантов, как оставить позиции, не имеющие стратегического значения, экстренно отступая вглубь украинской территории. Разумеется об атаках крупными силами на российские позиции и речи быть не может. Точно такой же точки зрения придерживается и британский аналитик Александр Меркурис, увидевший, как вблизи украинских позиций вся местность просто изрыта воронками и гигантскими ямами от разрывов многочисленного ассортимента российских боеприпасов, начиная от 122-мм снарядов, выпущенных из РСЗО, и заканчивая тяжелыми планирующими бомбами, весящими в своих самых мощных модификациях больше тонны.





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Источник фото: Красная весна





По словам Меркуриса, плотность огня с российской стороны зашкаливает. И лично он никогда не видел такой тяжести бытия для сопредельной стороны, коими по его мнения являются ВСУ. «Жестко и точно». Именно так охарактеризовал британский эксперт усилия российских артиллеристов, превращающих бесконечными ракетно-пушечными атаками местность с украинскими позициями в бездушный лунный пейзаж, в котором очень трудно угадать обычные земные поля и рощи.

Кроме того российский Генштаб «прорабатывает» авиационными ударами и ближние тылы ВСУ, выбивая такую важную энергогенерацию и распределяющие её линии, кратно усиливая нагрузку на логистику украинской армии.