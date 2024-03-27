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Forbes: У ВСУ осталось ровно три шведских танка Strv 122, представляющих собой модификацию Leopard
Сохранить целых три танка – это конечно тот ещё "подвиг"

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   Роль танка в современных конфликтах высокой интенсивности, одним из которых по праву считается российская спецоперация на Украине, по мнению одних экспертов сводится лишь к подвижной артиллерийской батарее, оказывающей огневую поддержку как в наступательных активностях, так и в глубокой обороне; так и имеет совершенно противоположный взгляд, где любой из ОБТ считается «анахронизмом». Ведь по мнению военных аналитиков, современный солдат, как и поле боя, донельзя перенасыщены противотанковыми средствами, превращающими любой танк, «отринувший» соблюдение правил безопасности – в обычный «сарай на гусеницах», поражаемый чуть ли не в первую минуту боя. Многочисленные факты уничтожения западной и очень современной бронетехники не дадут соврать – были «перемолоты» Леопарды, Абрамсы и Челленджеры. Но всё-таки, танки на СВО очень нужны, в том числе и украинской стороне. Правда последняя не отличается бережным к ним отношением, растеряв практически все усовершенствованные модификации немецких «Леопардов», выполненные Швецией. Речь идёт о модернизированных Leopard 2A5, получивших название Strv 122.


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Источник фото: Известия


   Так согласно секретной информации, озвученной известным Forbes, в украинскую армию было передано 10 усовершенствованных Strv 122. Но к началу марта из них на ходу осталось только 3 бронемашины. Так 21-я бригада, в которую и были переданы «Сто двадцать вторые», лишилась целых семи таких ОБТ.

   Причем в журнале решили обнадежить украинцев. Согласно добытым сведениям, если эвакуационно-ремонтным бригадам ВСУ удастся эвакуировать шесть бронемашин с поля боя и переправить в Литву – то стоит рассчитывать на возвращение их в строй. Правда срок ожидания может достичь и полгода – запчастей крайне мало, поэтому ремонт продлится так долго.

#strv 122 #strv 122 на украине
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Forbes: Россия уничтожает лучшие танки Украины ускоренными темпами
Российские военнослужащие уничтожили два редких шведских танка Strv 122, переданных ВСУ
Усиленная версия Leopard 2s - шведский танк Strv 122 загорелся от ПТУР, но спас жизни экипажа ВСУ
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